越通社雅加达​——在近30年的发展历程中，亚太经合组织（APEC）各成员经济体之间的合作为地区带来不少利益，每个经济体已为APEC实现建设一个活跃、和谐与自强的亚太共同体的目标作出重要贡献。越通社驻雅加达记者就此问题对印尼外交部亚太非总司长戴思拉（Desr Percaya）进行了采访。戴思拉认为，自成立以来，APEC已走过漫长的一段路程并在众多个领域上取得了新进展。近30年来，APEC为亚太地区保持经济增长，推进区域经济一体化，为数百万人创造就业机会及脱贫等作出重要贡献。APEC领导人于1994年在印尼茂物举行APEC的第二次领导人非正式会议期间通过了关于贸易和投资自由化的《茂物目标》是上述结果的主要动力。从而，《茂物目标》引领各成员经济体实现可持续发展和公平增长的目标。戴思拉表示，当前，地区与国际形势正在发生深刻且复杂的变化，也面临众多困难和挑战。第四次工业革命以及技术进步给社会带来的巨大变化，进而改变了对接与互动方式。戴思拉说，全球化的影响是另外一个挑战。随着全球化日益深入，贸易投资扩大给亚太地区带来前所未有的繁荣发展，但不是任何一个组织和个人都能从中获取利益。戴思拉表示希望，即将在越南举行的APEC领导人非正式会议将通过《2020年后愿景》，为APEC的未来指明方向，并发挥其在解决公共挑战的领导作用。戴思拉对越南在APEC所提出的倡议及其所起到的作用以及越南作为2017年APEC会议东道国的作用进行评估时强调，印尼一向支持越南以““打造全新动力，携手共创未来”为主题的各项优先事项。上述优先事项与地区正在面临的挑战以及APEC在促进增长和经济一体化进程有着密切联系。之所以“促进可持续、创新和包容性增长”是APEC的重要优先事项是因为各成员经济体需要解决不平等、失业、贫困及技术进步的负面影响等挑战。越南关于“金融、经济、社会包容性发展” 的倡议也符合这一重要优先事项。越南在促进数字时代中人力资源开发，绿色、可持续和创新发展战略，促进中小型企业创业倡议等其他重要倡议起着领导作用。印尼对这些倡议予以支持并将其视为APEC在解决当前面临的挑战的重要事项。戴思拉认为，越南作为2017年APEC会议东道国已竭尽全力将各项优先事项列入今年各场讨论会的内容。印尼愿与越南和其他经济体开展合作，为2017年APEC成功举行作出贡献。（越通社—VNA）