越通社河内——据越南计划投资部外国投资局的报告显示，2017年前10月，新注册资金、增资资金和合资购买股份资金总额为282亿美元，同比增长37.4%。其中，截至2017年10月20日，全国新批外资项目共2070个，注册总额达163亿美元，同比增长32.9%；增资项目1001个，增资总额为72.7亿美元，同比增长35.9%；外企合资购买股份次数4156次，合资总额46.7亿美元，同比增长58.8%。外商直接投资项目实际到位资金已达142亿美元，同比增长11.8%。2017年前10月，包括原油在内的外资企业的出口额达1254亿美元，同比增长22.1%，占全国出口总额的72.2%，不包括原油在内的出口额为1231亿美元，同比增长22.1%，占全国出口总额的70.9%。在投资方面，外商投资者已对越南的19个产业、领域进行投资，其中加工制造业受投资者青睐，投资总额高达137.5亿美元，占注册总额的48.7%。随后是产电分配领域，投资总额为56.3亿美元，占注册总额的19.9%。房地产领域的投资总额为20.4亿美元，在注册总额中占比7.2%，位居第三。目前，已有来自世界的112个国家和地区的外商在越南进行投资，其中韩国排名第一，其投资总额76.2亿美元，占流入越南的外资总额的27%。日本排名第二，注册总额60.7亿美元，在外商对越投资总额中所占比重为21.5%，其三是新加坡，注册总额为45.9亿美元，占对越外资总额的16.3%。今年前10月，外商在越南59个省市开展投资项目，其中胡志明市引进外商投资额最多，为50.3亿美元，占对越外资总额的17.8%。流入北宁省的外商投资额达31.9亿美元，占投资总额的11.3%，排名第二。清化省排名第三，该省吸引外商直接投资额31.6亿美元，占投资总额的11.2%。日本投资者在清化省开展的二号移山BOT模式热电厂建设项目（投资额27.9亿美元）、设在北宁省的韩国三星显示屏（越南）有限公司增资项目（增资25亿美元）、新加坡投资商在南定省开展的一号南定BOT模式热电厂建设项目（投资额20.7亿美元）等是今年前10月获颁投资许可证的部分大型项目。（越通社——VNA）