越通社布宜诺斯艾利斯——阿根廷全球平衡传媒网《Equilibrium Global》近日刊登布宜诺斯艾利斯大学朱丽叶·塞瓦雷斯（Julio Sevares）教授的文章，文章对越南革新30多年来，在建设社会主义定向市场经济中取得的成就予以高度评价。塞瓦雷斯在文章中强调，由于实施革新政策，15年来，越南年均经济增长率达6.5%，人均收入增加了8倍，去年达近2200美元。塞瓦雷斯援引世行的统计数据称，越南人的识字率达94.3%、平均寿命为72岁、失业率为3.7%。在扶贫方面，越南的贫困率从2003年的58%下降至2016年的12%。据联合国的统计数据显示，越南是经济发展最成功的国家之一，也是提前完成联合国千年发展目标的少数国家之一。越南还提出2016-2020年期间越南人均收入达3200美元至3500美元的目标。越南经济发展模式主要集中于出口和吸引投资。1995-2017年期间，越南出口金额增加了两倍。目前越南出口金额排名世界第47位，年均增长率为16%。与此同时，越南政府努力对税务及海关的相关法律法规进行改革，以进一步吸引投资。文章称，越南与阿根廷经济贸易关系发展迅速。目前，越南是阿根廷第四大出口市场，仅次于巴西、中国和美国。塞瓦雷斯援引阿根廷调查与统计院的报告称，2016年该国对越南的出口金额达2.54亿美元，占该国出口总额的4%。与此同时，阿根廷从越南进口总额达3.5亿美元。电子、鞋类、纺织品是阿根廷从越南进口的主要商品。阿根廷专家认为，拥有9000多万人口的越南市场是阿根廷牛肉、家禽肉、红酒、消毒牛奶、水果的潜力市场。此外，阿根廷可以与越南在水产养殖领域进行合作。（越通社—VNA）