越通社河内​——越共中央总书记阮富仲刚批准越南共产党第十二届中央委员会第六次全体会议关于在新时期下保护、照顾和提升民众健康水平的决议（第20号决议）。该决议的主要目标是增强越南人体制，提高心理健康、身材、寿命及生活质量；建立公平、优质、有效且达到国际标准的卫生系统；促进医学科学发展；确保所有人都能享受到健康保健服务；推进医务人员队伍建设；从供应链角度提高医药行业整体竞争力等。该决议的具体目标是到2025年：——越南人均寿命约74.5岁，健康寿命至少为67年。——参保人数占总人口的95％。家庭自付医疗费用的比例降至35％。——扩大接种率至少为95％，疫苗种类增加到12种。5岁以下的儿童死亡率降至18.5‰，1岁以下的儿童死亡率降至12.5‰。——五岁以下的儿童营养不良率低于20%。成年人肥胖率低于12％。18岁男性平均身高167厘米，女性156厘米。——争取90％以上的人口享受健康管理服务； 95％的乡镇卫生服务站能够对一些非传染性疾病进行预防，管控和治疗。——每1万人里就有30张病床、10名医生、2.8名药剂师（学士学位）和25名护士。民营医院床位数的比例达10％。——人们对卫生服务的满意度超过80％。到2030年：——平均寿命约75岁，健康寿命至少为68年。——参保人数占总人口的比例超过95％。家庭自付医疗费用的比例降至30％。——扩大接种率达95％，疫苗种类增加到14种。5岁以下的儿童死亡率降至15‰，1岁以下的儿童死亡率降至10‰。——五岁以下的儿童营养不良率低于15%。成年人肥胖率控制在10％以下。18岁男性平均身高168.5厘米，女性157.5厘米。——争取95％以上的人口享受健康管理服务；100％的乡镇卫生服务站能够对一些非传染性疾病进行预防，管控和治疗。——每1万人里就有32张病床、11名医生、3名药剂师（学士学位）和33名护士。民营医院床位数的比例达15％。——人们对卫生服务的满意度超过90％。——基本消除艾滋病、结核病和疟疾。（越通社-VNA）