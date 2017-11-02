越通社河内——亚洲开发银行驻越代表处11月2日透露，亚行执行董事会已批准向越南提供总额为1.7亿美元的贷款，帮助越南政府升级改造城市基础设施、应对气候变化。承天顺化省顺化市、永福省永安市和河江省约11.6万户家庭将从中受益。亚行高级城市发展专家石井晓(Satoshi Ishii)表示，城市化对越南增长产生积极影响，但许多城市，其中包括经济中心的城市仍缺乏基本城市基础设施并易受气候变化，尤其是洪水的影响。亚行希望同承天顺化、永福和河江三省政府以顺化市、永安市以及河江市的行政管理机关进行磋商，确保各省省会将得到绿化、有效适应气候变化，同时提升经济竞争力。

二线绿色城市发展项目将有助于让上述城市成为适宜居住、环境友好型和适应气候变化的城市。对永安市，该项目将兴建新的废水处理系统，对66.1公里排水管道进行升级改造，对鹤潭进行疏浚和兴建总面积为44.55公顷的公共绿色空间。

在顺化市，该项目将帮助对21.9公里排水管道、15.9公里公路路面等进行升级改造，兴建面积达17.2公顷的绿色空间以及其他工程。

在河江市，该项目将对城市排水管道7公里进行升级改造，对5.6公里河堤坝进行加固，通过兴建6.2公里公路和长达150米的大桥来加强城市公路网络。

除了提供贷款外，亚行将开展总额为1410万美元的技术支持项目。（越通社—VNA）