越通社芹苴市——芹苴市乌门（Ô Môn）郡文化体育旅游节期间，高棉族传统拜月节（Ok Om Bok）11月1日至3日（即农历9月13日至15日）在芹苴市乌门郡举行。乌门郡人民委员会主席黎越士表示，这是乌门郡第一次举行高棉族的拜月节。未来，拜月节将一年一度举行，希望吸引当地居民和四面八方游客参加，了解高棉族同胞和其他民族的美好传统文化特色。活动期间，组委会还举行高棉族的五音音乐表演、文艺交流会、民族时装秀、传统民族游戏等富有民族特色的娱乐活动。此外，游客还有机会欣赏当地各种美味菜肴、了解高棉族同胞和其他少数民族的传统服装、饮食习惯、文化特色等。芹苴市人民委员会副主席黎文心指出，该市正采取针对2020年将旅游业打造成为支柱产业目标的多项措施。各县郡不断加大有关旅游业发展的重要性的宣传力度，进而动员一切力量共同参与到旅游发展中来。黎文心说，加强对旅游的投资是为当地其他经济产业奠定基础。为了发展旅游业，芹苴市将制定促进经济价值高、竞争能力强的工业产业，同时推动基础设施建设、环境景观美化等的方案。活动期间，组委会将按照高棉族同胞传统礼仪举行月亮祭拜仪式，祈求风调雨顺、五谷丰登、生活安康等。月亮祭拜仪式11月3日（即农历9月15日）19时在乌门郡周文廉坊Sanvor Pothinhen寺举行。（越通社-VNA）