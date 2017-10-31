安江省国会代表梅氏映雪发表意见。越通社记者 芳花 摄

越通社河内——10月31日，越南国会主席阮氏金银主持第十四届国会第四次会议。在国会副主席冯国显的引导下，国会就2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况、2018年经济社会发展计划及国家财政预算以及中央财政安排方案、2018-2020三年国家财政预算安排计划进行讨论。讨论过程中，共有41名国会代表发表意见，其中有8名代表参加争论。国会代表已经就下列一些内容进行分析、澄清并补充许多意见：一、关于2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况：——2017年经济社会发展任务实施过程中所取得的成果以及所遇到的困难和挑战；政府的领导和指导工作；国会、司法机构、政治社会团体组织、企业界和人民等的作用及责任；——2017年国家财政预算安排情况和进度；2017年国家财政预算收支结果等；——经济社会发展中的增长和可持续性问题。通过财政、货币和其他政策保障宏观经济稳定、抑制通胀；化解困难、改善投资营商环境、吸引外资、鼓励并为企业制定机制等；——进行经济结构调整，国有企业股份制改革和提高其活动效果；经济体制改革；改善营商环境；鼓励私营企业发展；发展交通基础设施等。二、关于2018年经济社会发展计划及国家财政预算以及中央财政安排方案、2018-2020三年国家财政预算安排计划：——2018年世界和国内情况对我国经济社会产生的影响；开展实施2018年经济社会发展计划的核心任务和主要措施；大力推进经济结构调整，在融入国际社会和第4次工业革命的背景下继续改善营商环境；保障2018年国家财政预算收入的措施；处理欠税情况；2018年对部分领域的国家预算支出情况；2018年国家预算超支等。国会听取了自然资源与环境部部长陈红河和计划与投资部部长阮志勇作出相关报告并解答国会代表的意见。11月1日，国会举行全体会议，继续对经济社会和国家财政预算等问题展开讨论。越南电视台、越南之声广播电台进行现场直播。（越通社-VNA）