越通社河内——越通社驻东欧记者报道，由保加利亚副总统伊莉雅娜·约托娃（Iliana Iotova）和越南驻保加利亚大使阮氏红鹰共同主持的有关胡志明主席的图片展暨研讨会日前在保加利亚首都索非亚举行。这是越南驻保加利亚大使馆、保加利亚外交部及胡志明市博物馆恰逢胡志明主席对保加利亚进行访问60周年（1957年8月）暨越保建交67周年（1950-2017）之际联合举办的活动。两国外交部、经济部、保越友好协会、两国专家学者、关注越南的保加利亚友人及旅保越南人代表等200名贵宾一同出席。为了举办该图片展，胡志明博物馆的干部职员将包括越通社资料库的作品在内的许多宝贵图片和资料送往保加利亚索非亚。此外，保加利亚国会、外交部、国家档案局、保越议员友好小组等也提供宝贵资料。该图片展分为两个部分，第一部分介绍胡志明主席1957年8月13日至17日对保加利亚进行历史性访问之行，第二部分概括介绍了越南人民从十二世纪到二十一世纪初的建国卫国事业。另外，此展还展示有关越南海洋岛屿的古地图。有关胡志明主席的研讨会也分为两部分。第一部分题为“胡志明主席——民族解放英雄及杰出文化家”。第二部分题为“越保关系67周年”。保加利亚副总统伊利亚娜•约托娃在研讨会上致开幕词时透露，她母亲是胡志明主席60年前访问保加利亚期间的见证者。她个人及其同一代人对这位越南人民的领袖满怀尊敬且羡慕之情。越南驻保加利亚大使阮氏红鹰发表题为“胡志明主席—越保友好关系缔造者”的演讲中强调，“1950年1月14日，胡志明主席在越北战区向全世界人民传达的信息称，越南民主共和国政府愿与尊重越南平等权利、领土主权及国家主权之国建立外交关系。不到一个月后，1950年2月8日，保加利亚是世界上最早与越南建立外交关系的十个国家之一。”研讨会上，与会代表就双边外交、贸易、文化合作关系，巩固两国人民友好情谊的措施等问题进行讨论并突出越南实施革新后所取得的成就。（越通社-VNA）