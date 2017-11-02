越通社河内——11月1日在河内，越南国会主席阮氏金银主持第十四届国会第四次会议。在国会副主席冯国显的引导下，国会继续就2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况、2018年经济社会发展计划及国家财政预算以及中央财政安排方案、2018-2020三年国家财政预算安排计划进行讨论。有38名国会代表发表意见，8名代表参加争论。国会代表继续对2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况进行深入的分析并吸取经验教训，从而讨论2018年的方向和措施。代表们的意见建议围绕下列问题：——经济增长质量的现状及提高增长质量的措施；科学技术政策的作用；力推农业、加工制造业、国家管理等领域的高科技开发和运用；——确保国家财政收支平衡、公共投资有效开展等的措施；——物流服务发展战略；建筑工程质量监督；针对运营效率低的项目和工程的解决措施；——有机农业发展；国内市场与出口活动发展；农产品质量和食品卫生安全；——社会民生保障；可持续扶贫；优抚工作；社会保险；——学习型社会建设；儿童保护与照顾工作；——环境保护战略及各工业区环境问题；自然灾害防控预测工作等。工贸部部长陈俊英、农业与农村发展部部长阮春强、卫生部部长阮氏金进、财政部部长丁进勇分别解答国会代表的提问。11月2日，国会召开全体会议。上午，国会继续讨论经济社会和国家财政预算相关问题。下午，国会就新的普通教育（12年）及其教材体系开展方案进行讨论。（越通社-VNA）