在开幕式上发表讲话时，越共中央委员、《人民报》社总编辑顺友强调，题为“十月壮歌”文艺交流晚会是具有重大意义的活动，不仅弘扬二十世纪最伟大的革命及其永久价值，而且还体现出越南全党全军全民坚定走向社会主义之路，把祖国建设得繁荣昌盛的决心。“十月壮歌”是赞美越俄两国友好关系之歌，也是对俄罗斯十月革命为越南民族所带来的成果表示感恩之情的良好机会。此次文艺交流晚会上已放映由人民电视频道与越南国防电视频道联合制作有关俄罗斯十月革命和越俄友好情谊的纪录片。此外，越俄两国艺术家、演员和歌手演出的许多精彩的文艺节目为现场观众献上两国最著名的革命音乐作品，并给他们留下深刻和美好的印象。俄罗斯十月革命是促进世界和平与发展的革命。革命取得成功后，革命领袖列宁发表了和平宣言，其中呼吁世界各国互相合作。这是十月革命的价值，也是这场革命的和平、友好合作经验和思想。这一思想照耀着越南当前的革命道路，那就是越南如何主动融入国际。十月革命和现实社会主义告诉我们，越南在融入国际进程中要始终维护民族文化，维护民族强大力量，在建设和发展国家事业中保障独立和自主。对越南来说，俄罗斯十月革命具有重要意义，鼓舞各阶层人民站起来，继续进行夺取国家独立的斗争事业，对越南解放革命运动的产生有着巨大影响。（越通社——VNA）