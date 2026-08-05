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1964年8月2日，美军马多克斯号驱逐舰公然侵犯越南领海。图自越通社
1964年8月2日，在抗击美国“马多克斯”号驱逐舰的战斗中，越南海军X分队A艇报务员赖文松准确接收并及时向作战单位传达上级作战命令。图自越通社
参加1964年8月2日击退“马多克斯”号驱逐舰战斗并取得胜利的海军官兵获海军军种颁发嘉奖状。图自越通社
1964年8月5日，越南海军舰艇在广宁省鸿基海域对来袭美军飞机实施反击。图自越通社
1964年8月5日，美国海军中尉埃弗雷特·阿尔瓦雷斯（Everett Alvarez）驾驶A-4D喷气式攻击机在广宁省被越南军队击落并俘获，成为首位被俘的美军飞行员。图自越通社
1964年8月5日，在广宁省鸿基市社，越南人民军战士站在由美国海军中尉埃弗雷特·阿尔瓦雷斯（Everett Alvarez Jr.）驾驶并被击落的A-4D喷气式攻击机残骸旁。图自越通社
胡志明主席以卓识远见的战略眼光，高度重视海洋、岛屿和海军力量建设。他老人家关于海洋、岛屿和海军建设的重要教诲，成为越南人民海军不断发展壮大的行动指南。图为：1965年，胡志明主席亲切看望并与海军官兵交谈。图自越通社
在抗美战争中，落实“边走边打，边开路边前进”，秉持“一切为了亲爱的南方”精神，“无编号船”冒着狂风巨浪，突破敌人的重重封锁，将数万吨武器装备和数千名干部、战士从北方安全运送至南方战场，创造了闻名于世的“海上胡志明小道传奇篇章。图自越通社
2014年8月3日，越南人民海军各舰艇参加在广宁省下龙市举行的悼念仪式，缅怀在1964年8月2日和5日抗击美军“马多克斯”号驱逐舰及美军飞机战斗中英勇牺牲的烈士和遇难民众。图自越通社
越南人民海军拥有五大作战力量，包括水面舰艇部队、潜艇部队、海军航空兵、岸防炮兵与导弹部队，以及海军陆战队和海军特种作战部队；同时配备完善的后勤保障、技术支援和海军军事科研力量。图自越通社
战士们在长沙特区藩荣B岛所属海域进行巡逻。图自越通社
2025年11月20日上午，越共中央总书记、中央军委书记苏林及中央工作代表团前往富国特区并与国防部海警第四区司令部举行工作会谈。图自越通社
传承首战告捷神 越南人民海军稳步迈向正规化现代化建设
1964年8月2日和5日，越南人民海军英勇击退美军军舰和多架现代化战机，创造了“首战告捷”的辉煌战绩，铸就了越南人民海军的光荣传统，在建国卫国事业中留下了光辉的历史—时代价值。
2026年08月05日星期三 08:00
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