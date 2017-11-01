·在访问老挝并出席由越南援建的老挝国会大厦项目动工仪式期间，越南国会主席阮氏金银和越南高级代表团礼节性拜会老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉（Bounnhang Volachith） 。



·针对西班牙加泰罗尼亚（Cataluna）自治区宣布“独立”一事，越南外交部发言人黎氏秋姮10月31日表示，“这是西班牙内政，应在尊重西班牙宪法和法律的基础上解决，致力于西班牙统一和稳定”。



·越南政府副总理兼外交部长范平明10月31日下午在外交部总部会见了即将离任前来辞行拜会的美国驻越大使特德•奥修斯（Ted Osius）。 范平明对美国总统特朗普即将访问越南表示欢迎，相信特朗普此次访越将有助于推动亚太地区乃至世界和平、稳定、合作与发展等。



·应老挝国会副主席、老挝国会大厦建设项目指导委员会主任宋潘·平坎米（Somphan Phengkhammy）的邀请，由越南政府副总理郑廷勇率领的政府高级代表团从10月31日至11月1日对老挝进行工作访问并出席老挝国会大厦项目动工仪式。



·由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏率领的越南共产党代表团从10月29日至11月1日对阿根廷进行工作访问。



·柬埔寨皇家军队11月1日在首都金边举行皇家军三军司令部911旅图书馆和会堂大楼落成仪式。据悉，集图书馆和会堂为一体的该工程的赞助商是越南国防部。



·越南政府办公厅主任、政府总理的行政手续改革咨询委员会主席梅进勇部长日前在河内公布成立行政手续改革咨询委员会下属民营经济发展研究委员会，FPT集团总裁张家平担任主任一职。



·由保加利亚副总统伊莉雅娜·约托娃（Iliana Iotova）和越南驻保加利亚大使阮氏红鹰共同主持的有关胡志明主席的图片展暨研讨会日前在保加利亚首都索非亚举行。



·10月份，首都河内经济社会继续呈增长态势，工业生产指数同比增长7.3%，全市出口额达到10.09亿美元，同比增长1.6%。河内市接待外国游客量达31.5万人次，同比增长41.1%。





·11月1日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22468越盾，较昨日下降4越盾。 在汇率波动幅度为 /-3%的情况下，今天各家银行美元兑越盾汇率上限为23134越盾，下限为21796越盾。



·截至目前，承天顺化省真云-陵姑经济区吸引投资项目43个，投资总额近40万亿越盾。2018年，真云-陵姑经济区管理委员会力争吸引18个新投资项目，投资总额预计达5万亿越盾，主要投资领域包括工业、旅游、工业区基础设施建设、非关税区基础设施建设和城市基础设施建设等。



·10月31日，河内市文化体育与旅游局副局长张明进在河内市委新闻发布会上披露，值此俄罗斯十月革命胜利一百周年之际，河内市人民委员会主持并同各部委、行业于2017年11月5日9时在国家会议中心联合举行俄罗斯十月革命胜利一百周年国家级纪念典礼，预计约3500名代表出席。此外，多项文化与艺术交流活动也在河内市举行。



·2017年越南河内国际纺织面料及服装辅料展览会（Hanoi Tex 2017）11月1日在河内国际展览中心（ICE）正式开幕，吸引来自中国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、韩国等世界15个国家和地区的150家企业参展。



·2017年第3季度，印度尼西亚的投资活动呈现猛增之势。今年第三季度，该国的投资总额高达176.6万亿卢比（约合133亿美元），增长13.7%，高于去年同期的155.3万亿卢比（约合117亿美元）。 （越通社-VNA）