越通社河内——世界银行最近已发布《2018全球经商环境报告》(Doing Business 2018)，在190个经济体中，越南获取电供排名64位，比2016年的排名上升32位。据报告，2017年越南获取电供指数达78.69分，排名第64位，是2013年以来越南排名最高的一次，在东盟地区越南获取电供指数也大有改善。这是连续4年越南获取电供指数有改善。据《2018全球经商环境报告》所公布的数据，越南获取电供指数还高于中国（98）、加拿大（105）、墨西哥（92）、以色列（77）、匈牙利（110）、罗马尼亚（147）和乌克兰（128）等国的排名。今年《2018经商环境报告》中已对获得信贷、缴纳税款、跨境贸易、执行契约和获取电供5个指数进行评价。越南获取电供指数出现积极变化已有助于将越南经商环境比2016年提升14位。在供电可靠度和电价透明度，越南达6分/8分，比2016年增加3分（2016年为3分/8分）。世行报告中的评价已充分体现越南电力集团（EVN）在确保供电稳定、可靠、公开、透明中已进行改革和做出巨大努力。（越通社—VNA）