越通社河内——11月2日在河内，2017年亚太经合组织（APEC）国家委员会举行有关将于11月6日至11日在岘港市举行的APEC领导人会议周的新闻发布会。会上，2017年APEC高官会主席、越南外交部常务副部长裴青山透露，截至目前，APEC所有成员经济体领导人均确认出席领导人会议周。越南国家主席陈大光将主持并出席APEC领导人与APEC工商咨询理事会对话会、APEC与ASEAN领导人非正式对话、APEC领导人欢迎仪式、夫人/夫君活动、招待宴会、第25届APEC经济领袖会议（AELM）等。此外，陈大光将出席11月8日至10日举行的以“打造全新动力，开创共享未来”为主题的APEC工商领导人峰会（APEC CEO Summit）开幕式并发表讲话。越南政府总理阮春福将出席11月7日举行的越南商务峰会（Vietnam Business Summit）并致开幕词。

国家主席夫人阮氏贤将主持11月11日在岘港市和广南省会安市等地举行的APEC成员经济体领导人夫人/夫君活动。该活动主要目的在于向国际朋友推介中部各省乃至越南风土人情之美。11月8日，越南政府副总理兼外长范平明与工贸部部长陈俊英将共同主持第29届外交与经贸部长会议（AMM）。11月9日，范平明将主持设在岘港市的APEC公园揭牌仪式。此外，11月6日至7日，外交部常务副部长裴青山将主持APEC高官总结会议（CSOM）。领导人会议周期间，APEC工商咨询理事会（ABAC）第四次会议将于11月4日至6日举行；APEC未来之声论坛（VOF）将于11月6日至10日举行。裴青山强调，出席领导人会议周的各成员经济体领导人将进行多场双边会晤和会谈，进而深化各成员经济体之间的合作关系。值得一提的是，中国、美国、智利、加拿大等的高层领导人已确认出席。越南与各成员经济体的多项经贸投资合作协议有望将在此期间成功签署。裴青山强调，越南已经做好迎接APEC各成员经济体的领导人和来自各国际组织、企业、新闻媒体机构等一万多名代表的准备工作。截至目前，国内外舆论对2017年越南APEC领导人会议周的各方面准备工作给予高度评价。与此同时，东道国越南所提出的各项优先事项和倡议都颇受成员经济体的好评。（越通社-VNA）