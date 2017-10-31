越通社河内——值此越南与阿尔及利亚建交55周年（1962.10.28~2017.10.28）之际，10月30日下午，阿尔及利亚驻越大使馆同越阿友好协会和越南河内国家大学所属社会科学与人文大学在该校联合举行越阿关系历史图片展，并放映两国共同制作的电影《莲花》。阿尔及利亚驻越大使穆罕默德·贝拉赫（Mohamed Berrah）透露，阿尔及利亚与越南于1962年10月28日正式建立外交关系。阿尔及利亚民族独立于1962年取得最终胜利之后，越南就在该国首都阿尔及尔设立大使馆。55年来，越阿双边关系全面发展并不断得到巩固与深化。阿尔及利亚人民一向与越南人民携手并肩，因为两个民族均曾承受数十年的压迫和剥削。自1962年建交以来，越阿双边关系不断向前发展。政治关系通过协商机制不断得到巩固。两国在国际关系上有着共同的愿景，其在维护和平、稳定与安全，以和平方式解决争端，互不干涉别国内政，互相尊重主权和领土完整，不使用武力以及支持民族自决权等的基础上构建的。两国已在多个领域开展合作，其中经济合作前景广阔，在阿尔及利亚开展的越阿石油开采项目是典型项目。两国在经济社会发展中取得了重大的进展和成就。穆罕默德表示，越南在推动经济多元化、招商引资、融入国际贸易一体化进程中所付出的努力和所取得的成就让他印象深刻。他认为，随着自由贸易协定的增加，越南融入世界的水平将不断提高。值此机会，参观者还有机会观看越阿两国共同制作的电影《莲花》。这部电影通过讲述一名京北女孩儿和一名年轻的远征士兵之间的感人的爱情故事来彰显越阿深厚的友谊。越阿关系历史图片展展示阿尔及利亚驻越大使馆资料库中的41幅照片，其中包括阿尔及利亚民族解放军代表团于1958年会见胡志明主席的照片、2010年举行的首都阿尔及尔胡志明大路的命名仪式的照片等很多宝贵的照片。（越通社——VNA）