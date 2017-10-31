越通社河内——越南政府总理阮春福30日已致信包括九龙江三角洲地区各省在内的全国同胞、战士和自然灾害防御力量保持高度警惕、严阵以待，主动应对自然灾害，最大限度减少由自然灾害造成的损失。·越南通讯社10月31日上午在宁平省举行仪式，向被洪水冲走而死的越通社记者丁有余追授政府总理的奖状、越通社社长的奖状和“致力于通讯社事业纪念章”。·应老挝最高人民法院邀请对老挝进行工作访问期间，30日上午，越南最高人民法院副院长阮翠贤为与老挝最高人民法院副院长坎发·生达拉( Khampha Sengdala) 举行会谈。 会谈上，双方互相介绍各自国家人民法院的运行情况，并对双方近期的合作结果做出评估。·值此越南与阿尔及利亚建交55周年（1962.10.28~2017.10.28）之际，10月30日下午，阿尔及利亚驻越大使馆同越阿友好协会和越南河内国家大学所属社会科学与人文大学在该校联合举行越阿关系历史图片展，并放映两国共同制作的电影《莲花》。·阿根廷全球平衡传媒网《Equilibrium Global》近日刊登布宜诺斯艾利斯大学朱丽叶·塞瓦雷斯（Julio Sevares）教授的文章，文章对越南革新30多年来，在建设社会主义定向市场经济中取得的成就予以高度评价。·据胡志明市计划与投资局的统计数据显示，今年前10月，该市引进外资总额达50.4亿美元，同比翻一番。具体，胡志明市新批外资项目共681个，投资总额达18.9亿美元； 增资项目共184个，投资总额达7.03亿美元。·越南佛教协会中央委员会近日在莫桑比克首都马普托隆重举行在莫越南佛教协会亮相仪式，并启动在莫佛教中心成立计划。这将是越南在非洲的首个佛教中心。