越通社河内——11月1日，越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席阮德钟已会见芬兰驻越南大使卡丽•卡希洛托(Kari Kahiluoto)。

卡丽•卡希洛托表示，芬兰经济与就业部工作代表团将对越南和首都河内进行访问。他表示希望芬兰与越南可在供水、垃圾焚烧发电和清洁能源等领域开展合作。



【开发胡志明市与芬兰的合作潜力】

阮德钟对越芬友好合作关系不断发展感到高兴。他强调，首都河内政府和人民一直感恩多年来由芬兰援建的工程所带来的社会价值。阮德钟表示希望卡丽•卡希洛托将成为越南与芬兰加强友好合作关系，尤其是经济、文化、民间交流、贸易、旅游和投资促进等领域的合作的桥梁。

关于与首都河内的合作问题，阮德钟表示，河内正呼吁国内外企业对垃圾处理技术、垃圾焚烧发电技术领域进行投资。河内已制定自2016—2020年实现农村地区供水系统全覆盖的计划，同时按照欧洲标准升级改造现有供水系统，促进节能计划，鼓励利用可再生能源，对LED照明灯系统进行升级改造，旨在节能，推进河内大气和湖泊环境改造和处理工作。

阮德钟表示，卡丽•卡希洛托所提出的建议完全符合于河内市所提出的计划，强调河内市愿同芬方合作举行各场研讨会，推介两国企业和促进投资、技术采购和转让。（越通社—VNA）