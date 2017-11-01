越通社河内——2017年越南河内国际纺织面料及服装辅料展览会（Hanoi Tex 2017）11月1日在河内国际展览中心（ICE）正式开幕。组委会透露，越南河内国际纺织面料及服装辅料展览会是纺织产业年度活动。今年的展览会总面积超过6000平方米，吸引来自中国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、韩国等世界15个国家和地区的150家企业参展。该展展示并推介花印布料、染色布料、超细纤维、纤维、丝绸、竹纤维原料、麻纱、100%棉花等产品。此展也集中展示纺织服装行业专用的机械设备、化学染料以及其它原辅料等。越南工商部副部长高国兴在开幕式上发表讲话时透露，2017年越南河内国际纺织面料及服装辅料展览会为越南纺织服装企业了解和选择由工业发达国家生产的各种先进技术设备，从而提高国产化率和原辅料供应，主动满足外国客户的需求以及提高产品附加值等提供良好平台，同时也为越南企业与各国企业互相交流和了解市场和寻找合作机会搭建桥梁。越南纺织服装集团总经理黎进长透露，为实现越南纺织业至2020年的可持续发展战略，越南纺织产业朝着提质增效善待环境方向加大对技术和设备的投资力度。据悉，该展会将于11月3日结束。（越通社——VNA）