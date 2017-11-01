越通社万象——由越南援建的老挝国会大厦项目11月1日在首都万象正式破土动工。老挝人民革命党中央委员会总书记本扬·沃拉吉、老挝国会主席巴妮·雅陶都、老挝政府副总理宋赛• 西潘敦同越南国会主席阮氏金银、政府副总理郑廷勇、越南驻老挝大使阮伯雄一同出席动工仪式。老挝国会副主席宋潘·平坎米在仪式上发表讲话时表示，老挝旧的国会大厦于1991年投入使用，目前已较为陈旧并跟不上国家发展进程。2016年11月份，越南共产党总书记阮富仲对老挝进行正式访问时，本着越老两党、两国和两国人民的特殊团结、全面合作的精神，同时值此纪念越老建交55周年（1962.9.5~2017.9.5）暨《越老友好合作条约》签署40周年（1977.7.18~2017.7.8）之际，阮富仲代表越南共产党、政府和人民向老挝人民革命党、政府和人民援助1亿美元以建设新的国会大厦。宋潘·平坎米代表老挝人民革命党、政府和人民对越南党、政府和人民深表感谢，并相信老挝新的国会大厦将成为老越两党、两国和两国人民的友好与全面合作关系的象征，同时是两国年轻一代继续维护的无价之宝。越南政府副总理郑廷勇在仪式上发表讲话时表示，老挝新的国会大厦工程具有重要意义，其是越老传统友好、特殊团结与全面合作关系的象征。郑廷勇强调，越南将竭尽全力同老挝配合建设国会大厦，使该工程成为老挝人民最高权力机关的驻地。该工程的成功建设有助于推动越老特殊关系日益向上发展，造福两国人民并为国际及地区的和平、稳定、合作及发展做出贡献。郑廷勇强调，将对越老两国有关机构加大指导力度，确保老挝新的国会大厦工程可于2021年投入使用。（越通社—VNA）