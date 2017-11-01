越共中央总书记阮富仲会见中共总书记特使 （图片来源：越通社）

越通社河内11月1日——11月1日下午在党中央总部，越共中央总书记阮富仲亲切会见了中国共产党中央委员会总书记习近平特使、中共中央委员、中央对外联络部部长宋涛。越共政治局委员、党中央书记处书记、中央组织部部长范明正、党中央书记处书记、党中央办公厅主任阮文年、党中央书记处书记、中央对外委员会主任黄平军、越南驻华大使邓明魁等会见时在座。会见时，宋涛向阮富仲总书记转达中国共产党总书记、国家主席习近平的话语；同时对越南共产党中央执行委员会、越共中央总书记阮富仲向中国共产党第十九次全国代表大会和习近平当选中国共产党第十九届中央委员会总书记致贺电表示真诚感谢。宋涛表示，中国党、政府和人民一直希望并愿同越南党、政府和人民一道，努力促进中越两国全面战略合作伙伴关系提升到新高度。宋涛向阮富仲总书记汇报中共十九大基本内容、大主张与发展方向；强调中共十九大是中国党和人民的重大事件，为中国开启发展新篇章。宋涛重申，中国党、国家和人民以及习近平总书记高度重视同越南发展合作关系，希望双方将继续加强战略性对话与政治互信，促进各领域务实合作，把中越关系健康、深入发展。阮富仲总书记对中共十九大取得成功表示热烈祝贺，同时高度评价中国党、国家和人民在中国特色社会主义建设事业中所取得的重要成就。阮富仲表示相信，在以习近平总书记为核心的中国共产党的领导下，中国人民将胜利完成十九大所提出的各项目标，早日基本完成社会主义现代化事业，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。阮富仲强调，越南一向重视加强同中国的关系，并希望双方有效配合做好两党、两国高级领导所达成的共识。阮富仲强调，越南特别重视习近平总书记即将对越南进行国事访问并出席在岘港市举行的APEC领导人非正式会议之旅，希望习近平此访将取得圆满成功。*当天下午在党中央总部，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央检查委员会主任陈国旺亲切会见了中国共产党中央委员会总书记习近平特使、中共中央委员、中央对外联络部部长宋涛。会见时，宋涛向陈国旺通报了中共十九大的结果，同时提出了促进两党、两国合作关系、增进高级代表互访、用好两党、两国合作机制等的措施。他希望双方增进政治互信、加强理论交流和友谊交流，将两党两国关系继续向前迈进。陈国旺对中共十九大的圆满成功表示祝贺。他说，今后双方应努力实现两国高层领导所达成的共识与协议，把两国关系健康稳定发展。* 当天上午，中共中央对外部部长黄平军同中央对外联络部部长宋涛举行会谈。双方就有效展开两党、两国高级领导达成的协议、促进两党、两国健康稳定发展、实施2017年两党合作计划等问题展开讨论。双方一致同意将增进代表团互访与接触，继续增进两国理论与经验交流，加强两党机构之间的交流，加大干部教育培训力度、增进两国各部委行业和地方之间的交流与民间交流等。（越通社——VNA）