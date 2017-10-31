越通社河内​——菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)10月30日开始对日本进行为期2天的访问。按计划，杜特尔特将与日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）进行会谈，其后会见日本天皇明仁和皇后。陪同杜特尔特的有菲律宾外长卡亚塔诺(Alan Peter Cayetano)，菲律宾国防部长德芬·洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)，国家安全顾问埃斯佩荣（Hermogenes Esperon ），菲律宾财政部长卡洛斯•多明格斯（Carlos Dominguez），菲律宾贸易及工业部部长拉蒙·洛佩斯(Ramon Lopez)等。会谈上，杜特尔特与安倍晋三就推动两国尤其是菲律宾南方棉兰老岛经济社会发展与和平稳定、菲律宾现代化基础设施建设等相关问题的全面战略伙伴关系的措施交换意见。此外，双方可能就促进地区稳定和安全的措施进行讨论。与此同时，两国领导人将在菲律宾11月份主办东盟领导人峰会、东亚峰会之前就朝鲜核武器和导弹项目交换观点和意见。此前，杜特尔特呼唤美国、日本、韩国努力与朝鲜最高领导人金正恩进行对话，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划目。（越通社-VNA）