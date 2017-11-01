越通社河内——近年来，越南革新创新创业生态系统正在逐渐形成。然而，该生态系统中各构成因素之间的对接仍较为薄弱。这是在越南科学技术部于10月31日在河内举行的“越南革新创新创业生态系统加强对接与实现可持续发展”研讨会上，各位代表所强调的内容。目前，越南共有约1800个创业企业。虽然各家企业取得诸多积极成果，但 在运营过程中，许多企业仍面临资金缺乏、能力不足、创业文化有限、技术产权市场欠发达等困难。其中，创业生态系统构成因素之间的对接较为薄弱成为不少企业发展路上的绊脚石。越南科学技术部副部长陈文松说：“加强对接就是创业生态系统建设的核心问题。在一个创业生态系统中，关于创业者、创业孵化园、投资商等的信息应该得到更有效地交换。”为了有效协助创业企业，越南政府已颁发多项扶持政策，如《2025年国家革新创新创业生态系统扶助提案》、《中小型企业扶持法》等。然而，专家们认为，在人力资源短缺的背景下，为创业企业扶持工作树立正确的导向具有重要意义。企业与创新创业专家陈智勇说：“没有任何一个机构拥有足够资源来承担一切责任的，所以我们要建设一个生态系统。”据越南科学技术部，为了促进越南革新创新创业生态系统的对接，今后该部将继续举行国家创业活动；建设国家革新创新创业信息门户等，力争有配套性且可持续发展生态系统中的每个成分。（越通社-VNA）