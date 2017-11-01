越通社河内​——越共中央委员、河内市人民委员会主席阮德钟10月31日上午主持召开2017年10月工作总结暨后两个月工作核心任务部署会议。10月份，首都河内经济社会继续呈增长态势，工业生产指数同比增长7.3%，全市出口额达到10.09亿美元，同比增长1.6%。河内市接待外国游客量达31.5万人次，同比增长41.1%。河内市继续是颇具吸引力的投资目的地，吸引外资达22.3亿美元。新设企业数量急剧增加，前10个月，新设企业数量达2.0634万户，协议资金达164.3万亿越盾。截至10月底，河内市采取公私合作制（PPP）模式的投资项目共128项。年头至今，该市财政收入约达162.045万亿越盾，达预计的79.14%，同比增长9.7%。河内市人民委员会主席阮德钟在会上发表结论性讲话时强调，今年最后两个月，各部门行业应严格指导以完成2017年经济社会发展各项指标。他要求通信传媒局与内政局配合建立工作组，重新核查每项手续，为人民与企业提供服务。内政局加强干部、职员和公务员行为规范。为了确保交通安全，满足人民在年底期间的来往需求，交通监察力量与该市公安力量紧密配合进行交通分配，在基础设施工程施工地方要提出具体方案，确保人民便利出行。阮德钟责成河内市公安力量主持，与首都军区司令部制定各方案，保证各项大事件的绝对安全，维护秩序安全，为人民愉快和安全地欢度新年和春节提供服务。（越通社-VNA）