为促进越南纺织品出口创造条件

越通社河内——今年，越南纺织业力争实现较2016年增长6.5%到7%，出口金额达300亿美元以上的目标。但是如果没有同步、长期的发展战略政策，企业积极主动改进生产技术、提高工作管理水平、减少对原辅料进口的依赖等措施，那么越南纺织业就难以在国际市场上立足。越南纺织业2016年出口金额达283亿美元，远低于310亿美元的目标。除了受全球经济衰退影响以外，越南人工费明显低于地区内各国的优势至今已一去不复返。越南纺织业向来的优势是在于纺纱（第一工序）和裁剪、缝制（最后工序），而织造、染色、后整理等中间工序没有得到适当的投资，所以不能创造增值和提升国际及地区竞争力。目前，越南从事纺织服装业的劳动者人数达近300万人，纺织企业8000家。但是，订单管理或纺纱、织造、染色工艺等需要大量人员的领域每年需要300到400人，而纺织工程专业的学生每年仅30名左右，还达不到需求量10%。越南纺织业虽然对经济和社会发展作出积极贡献，但是加工比重却很大。所以，提升越南纺织品在全球供应链上的竞争力，是未来的一道难题。关于上文所述，河内纺织工业大学校长黄春侠强调，该校在短期内将集中精力培养中高级和基层纺织工程师和管理干部优质队伍。这是帮助越南纺织企业在高质量产品生产、国产化比例逐步提高方面维持竞争优势的措施。在长期来说，该校继续培养高级管理人才，如纺织经理人、订单管理员等，助推越南纺织企业从OEM（代加工）向ODM（自主品牌）和OBM（自有品牌）转型。纺织业是越南最大的出口行业之一，不过原辅料进口比例则占了80%到85%。出口金额达283亿美元以上，其中原辅料进口额占150亿美元，所以回收金额远远低于每年所达到的出口总额。具体是，国内布料仅满足需求量20%到30%，棉花满足需求量3%到5%，仅有纺纱产业能满足国内生产及出口需求。越南国内有一些原辅料生产基地，但是越南纺织业仍依赖于原辅料进口来源。所以问题是：如何让企业能够逐渐减少对进口原辅料的依赖，在充分满足原产地规则的背景下如何有效利用关税优惠政策？越南欧盟自由贸易协定中原产地规则根据“从布料起”的基础。如果纺织企业不能主动掌握在越南或在欧盟内布料来源，那么他们不但难以利用发展机会，而且会面对失去订单的危机。当不能生产布料，未能满足欧盟的原产地规则，越南企业无法享受关税优惠，甚至被逼降低加工费。所以，如果满足原产地规则将可以享受零关税待遇，反之将被符合原产地规则的生产商在价格上占领优势，到那时候就难以留住客户和市场，会面临破产危机。总之，为确保越南纺织业的存在与发展，除了推动越南辅助工业发展之路、就毫无选择。与此同时应为原辅料工业园区企业提供土地税、增值税、收入税相关优惠政策，根据不同种类的产品给予免税等。（来源：《人民报网》）