越通社河内——30年来，所引进的外资已为越南国家经济社会发展做出重要贡献。然而，实际表明，目前越南引进外资工作正出现许多不足之处，需采取新措施来提高其效果。



外资：经济重要组成部分

越南《外国投资法》于1987年颁发。30年来，外商直接投资企业已成为越南经济主要组成部分，对工业总产值、服务总额、进出口、国家财政收入和GDP的贡献率日益提高。

外资已为投入发展补充大量资金，占全社会投资资金的20-25%，为370万名直接劳动者和数千名间接劳动者创造就业机会，对国家预算的贡献率为18%、对工业总产值的贡献率为55%以上，对全国出口额的贡献率为70%以上。部分外商直接投资项目已为石油、电信、加工工业和制造业等重要领域的技术转让做出重要贡献。此外，在越南的外商投资企业还有助于推动国内企业管理能力和竞争力。

据越南外商投资企业协会（VAFIE）的统计数据，从1991年至2017年的26年内，越南引进外资达1619亿多美元，1991—2000年阶段引进外资年均达19.5亿美元，后续10年达58.5亿美元，最近7年达120亿美元，为1991—2000年的6.1倍和2001—2010年的2.09倍。2016年，外商直接投资企业占工业生产总值的50%左右，占出口总额的70%以上，对GDP贡献率达20%。

截至9月20日，全国累计投资项目达2.42万外商投资项目，注册资金达3100亿美元，到位资金为1670亿美元，占注册资金的54%。在对越投资的126个国家和地区中，韩国以注册资金达558亿美元（占近18%），位居第一，其次为日本（461亿美元）、新加坡和中国台湾。

上述数字表明，流入越南的外资日益增加，同时外商投资企业的经济和社会效果和质量日益提升。除了积极贡献外，外商投资企业正出现许多不足之处甚至消极现象，如造成严重环境污染、转移定价、部分项目采用落后技术、到位资金仍低于注册资金等等。

引进外资方向

为了对外资在30年来的积极作用和缺陷做出评价，同时提出新阶段引进外资的方向，越南政府总理已责成计划与投资部同有关部门和地方和外商直接投资企业协会配合进行总结，其中包括举行研讨会和会议，对有关问题深入讨论和分析。





10月17日，投资者杂志已举行题为“未来引进外资方向”的座谈会。与会代表除了对近期越南引进外资情况进行总结外还提出未来引进外资的建议和方向。

外商直接投资企业协会阮卖教授表示，今后，第四次工业革命将影响到各项法律、各经济体和工业产业。因此，需要优先引进外资对信息技术、电子、物联网、人工智慧、大数据分析、虚拟现实、虚拟现实互动、云计算、机器制造、自动化、生物技术、新材料、高素质人力资源培训等高技术、高附加值产业和产品。

此外，需注重来自世界高技术领域一流经济集团的投资资金，从而创造出在国际市场上具有竞争力的高附加值、高质量产品。



【今年前10月越南吸引外资超过280亿美元】

阮卖教授还认为需对各投资项目的优惠政策进行调整，将其与每个经济区和每个地方的经济社会发展方向相结合。对于河内、胡志明市、岘港和海防等发达城市需集中发展高质量的工业和服务产业，绝不选择劳动密集型、造成环境污染和温室效应的外商投资项目。对欠发达的地方和经济区可选择劳动密集型的项目如纺织服装、印染布、制鞋等项目，但需确保投入环保工作。

计划与投资部外国投资局副局长邓春光表示，在经济正发生巨大变化的背景下，我国需重新考虑引进外资方向，并需按照可持续发展要求、考虑到私营经济，特别是国内经济突破发展因素、从重点从数量转为质量和第四次工业革命等方面制定引进外资方向。

研讨会上许多代表还认为应完善法律框架，为迎来第四次工业革命做好准备。第四次工业革命具有积极影响，其带来许多机遇，但该转换过程的费用较大。因此，越南需完善有关法律、技术、所有权等的框架，同时对纠纷、保护隐私权有关的问题达成一致。（越通社—VNA）