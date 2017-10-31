今年是越南妇女博物馆成立30周年。30年来，该博物馆成为了首都居民和国际游客的熟悉旅游景点。目前，该博物馆基础设施配备齐全、服务周到，这是博物馆全体干部人员30多年来用自己的汗水换来的成功。



越南妇女博物馆位于首都河内李常杰街36号。一个月以来，全体干部人员正忙着准备庆祝妇女博物馆成立30周年的纪念活动。今天邓氏素银和陶氏然女士又重返该博物馆，这就是她们曾经工作的地方。



越南妇女博物馆于1987年成立。很少人知道，有今天的越南妇女博物馆不可不提到原越南国家副主席、原越南妇女联合会主席- 阮氏定的贡献。当年她一直为建设一个保护与弘扬越南妇女的美好传统、引领年轻一代继承发扬好前辈光荣传统等的博物馆而着想。到现在，阮氏定的一位助理—金花一直刻骨铭心她的这些嘱咐。



越南妇女博物馆是在国家经济不景气的背景下成立的，建设该博物馆的陈列区挺不容易的。但当年的博物馆干部人员已以坚强的毅力克服种种困难。



从2000年，越南妇女博物馆领导班子已想方设法，不断地进行改革，让博物馆融入现代生活且满足国际标准，以更加吸引国外游客前来观光游览。



迄今，每年该博物馆都就举行多场颇具特色的专题展览会，通过所展示的实物向参观者介绍方方面面的生活和历史文化的故事，如：传统婚姻、家庭的幸福、照顾儿女、妇女谋生、妇女在民族的历史所扮演的角色、性别平等、妇女的服装等。



最近，通过成功举办有关祀母信仰、单亲妈妈的事、题为“与自然灾害共处--越南女子毅力的故事”的图片实物展等专题展览会充分体现了该博物馆全体干部人员所付出的努力。



连续几年荣获越南最佳旅游景点奖项、跻身由猫途鹰旅游网站所评选的亚洲最具吸引力的25个博物馆名单等都是该博物馆全体干部人员值得骄傲成就。目前，该博物馆以改革创新、连接社会等为发展方针。30年来，充满热血、敢于担当且爱业敬业的干部职员队伍已成功建立一个典范博物馆。（越通社—VNA）