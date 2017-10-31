越通社河内——最近，越共中央总书记阮富仲签发越共十二届六中全会《关于继续朝精干、高效方向改革重组政治体制机构》的第18号决议强调，要求至2021年将根据精简机构数量并最大程度减少副职数量的方向基本完成若干组织机构的改组工作；修改、补充与完善设计政治体系的职能、任务和组织结构的规定；要求在有条件的地方进行省、县一级一把手兼任或合一的试点；公职人员至少比2015年减少10%。越南内务部部长黎永新就落实该决议相关信息接受记者的采访。关于精简在编人员问题，黎永新表示，越共十二届六中全会讨论两个重要议题，其中研究调整、补充与修改不符合的规定，提高法律价值。各机关、组织，尤其是领导人需要拥有高度的政治决心。上述决议的路线图十分明显，按照决议的路线图，今后，我们应实行中央和地方的分级管理，使地方发挥其在经济社会发展事业中符合倡议和创新能力。关于人民议会与人民委员会办公室合并问题，黎永新表示，人民议会办公室和人民委员会办公室的服务职能相同，因此，出纳员、司机和文书人员可以同时为人民议会办公室和人民委员会办公室提供服务。而人民议会和人民委员会的参谋机关或审查机关等专业机关都是服务两个组织的独立机关。此外，在精简在编人员工作中，最重要的问题是对公务员进行评价。各组织领导人应把握好每个公务员的工作数量和质量，这是对公务员进行有效评价的基础，也是实施干部政策和精简在编人员工作的基础。（越通社-VNA）