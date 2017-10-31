越南国会于2017年10月26日批准任命阮文体为交通运输部长。当天，国家主席陈大光签署任命书。

郑廷勇在工作会谈上祝贺阮文体得到党、国会和政府的信任，被任命为交通运输部长。郑廷勇在谈到2020年经济社会发展战略，其中确定基础设施系统，特别是交通运输基础设施为三大突破口时已表示，交通运输部就是负责建设日益现代技术设施系统的部门，其有助于提高国家经济竞争力，为国家经济发展注入动力。他同时向阮文体下达一系列重要任务。

具体为，阮文体需继续促进现有项目和工程建设务实高效开展，有效实现交通运输基础设施的战略突破。与此同时，阮文体还要推动企业结构调整与重组，对该产业规划进行适当修改和补充，完善交通运输相关政策法规，旨在大力吸引各方面资源投入交通运输基础设施发展。

郑廷勇强调，阮文体需优先指导按照最快速度、最低成本、最高效率的方针早日完善新山一机场扩建方案，此外认真做好筹备工作确保龙城机场建设项目按照既定时间顺利开工建设。

至于铁路领域，郑廷勇要求阮文体采取强有力措施提高铁路运客服务质量。

在水路领域上，郑廷勇认为要继续推进水路管理体制改革，提高各大港口运营效率，确保各种交通运输方式实现高效互联互通等。

阮文体表示，目前，交通运输部需提出相关机制与政策建议，扩大社会资本在交通领域的投资，吸引多方面资源对交通投资的同时要克服存在的问题。

阮文体强调了当前的首要优先任务，其中交通规划工作是当务之急。交通运输部将优先进行组织架构调整，精简机构，裁减人员，采取有效措施降低交通事故率以及缓解交通拥堵现象等。（越通社—VNA）