越通社承天顺化省——截至目前，承天顺化省真云-陵姑经济区吸引投资项目43个，投资总额近40万亿越盾。2018年，真云-陵姑经济区管理委员会力争吸引18个新投资项目，投资总额预计达5万亿越盾，主要投资领域包括工业、旅游、工业区基础设施建设、非关税区基础设施建设和城市基础设施建设等。为吸引更多投资商前来投资兴业，真云-陵姑经济区管理委员会已为企业创造一切便利条件、协助企业办理有关手续和解决各种问题，确保各项目如期开工并早日投入运营。对于大型项目，该经济区管理委员会已成立工作组，与投资方和富禄县人民委员会以及有关厅（局）、行业配合，旨在尽快彻底解决在土地拆迁工作中所发生的问题。真云-陵姑经济区管理委员会主任阮贵透露，该经济区位于承天顺化省与岘港市中间，其处在十分重要的战略位置。今后，凭借正确的发展战略和各项优惠政策，真云-陵姑经济区将成为越南中部地区活跃、现代且发展的经济中心。真云-陵姑经济区根据政府总理第04/2006/QD-Ttg号的决定成立，总面积为27108公顷。真云-陵姑经济区的优势是拥有真云深水海港，靠近世界32个最美丽海湾之一的 陵姑海湾 及靠近1A号国道主干线等。（越通社—VNA）