关于亟待解决的社会热点问题，提及引起社会舆论强烈反响的猥亵儿童现象时，北件省国会代表阮氏水认为，近段时间，猥亵儿童现象达到空前猖狂的程度。统计数据显示，每年全国有超过1300名儿童被猥亵，猥亵性质和程度越来越严重，被猥亵的学龄前儿童人数呈上升趋势。

阮氏水评价称，目前学校性教育工作质量较差，教育内容跟不上实际现状。因此，学校性教育需要得到更大的关注。性教育须成为全国各所院校必修课。

岘港市国会代表阮青光提及社会道德和人的道德品质退化问题，如子杀父、妻子杀丈夫等现象发生已引起社会不稳定，让人担忧。

关于将蔬果和花卉发展成为主要出口商品问题，胡志明市国会代表阮善仁披露，统计数据显示，2016年北部山区人均月收入仅为203万越盾，而城市居民人均月收入为440万越盾。北部山区居民收入水平仅为城镇居民收入水平的46%，因此问题是在农村和山区无法加快工业化进程的背景下如何提高农村、尤其是山区居民的收入水平。

阮善仁说，2016年全国原油出口额达24亿美元，大米出口额达21.5亿美元，咖啡出口额33亿美元，水产品出口额70亿美元，蔬菜水果和花卉出口额为24.5亿美元。2016年，蔬菜水果和花卉出口额首次超过原油出口额。2005年，原油出口额为73亿美元，比蔬菜水果出口额（2.35亿美元）高出三十倍。到2016年，原油出口额降至蔬菜水果和花卉出口额的0.98倍。

阮善仁提议，政府应将蔬菜、水果和花卉列入国家的主要商品名单。此外，发展农村合作社，生产服务出口的蔬菜、水果和花卉也是扶贫济困的务实可行的做法。

至于物流服务领域，河内市国会代表阮国平援引越南工贸部和越南物流服务企业协会的数据显示，越南物流成本占国内生产总值的比重高达21-25%，大幅高于对GDP贡献率最高的制造工业。阮国平认为，物流服务是一个重要的经济产业，在越南发展空间庞大，其对推动GDP快速平稳增长以及提高经济竞争力作出重要贡献。

阮国平表示，各先进国家已注重朝着降低成本、提高经济竞争力的方向对物流服务投资。在这些国家，物流成本仅占GDP的7到15%，而在越南这个数字高达21-25%。这是阻碍经济发展的直接因素。因此，集中提高物流服务质量和降低物流成本对工业化、现代化进程具有重大意义。

阮国平建议，政府应改变对物流服务管理和发展的看法。政府应加强物流服务管理，须将物流服务管理视为共同任务，而不仅是一个地方的任务。（越通社—VNA）