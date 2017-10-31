越通社河内——10月30日，在越南第十四届国会第四次会议上，国会代表就2011-2016年实施国家行政机关改革的政策和法律法规执行情况进行讨论。国会代表普遍认为，在2011-2016年阶段，越南政府和各部委、行业以及地方政府为实施党和国家关于国家行政机关改革的大主张作出许多努力，并取得积极进展。国会代表认为，这是国会首次对国家国家行政机关改革工作行使最高监督权。越共十二届六中全会的决议已提出国家行政机构改革乃至国家机构属下的每个机关单位的行政审批制度改革工作的重要决策。国会代表认为，行政机构改革和在编人员精简工作不是每个机关的任务，而需要在整个政治系统进行。河内市国会代表阮文战认为，近期，国家行政机构改革工作已取得初步成果，2015年和2016年在编人员总数272952名中人员精简数量为2253名，达0.83%。他认为，需把决定裁员和用于落实该工作的资金的责任交给负责人。这是增强个人在在编人员精简工作中发挥管理效果的责任感。阮文战相信政府将采取强有力措施，将涉及在编人员精简工作的法律法规和实践措施相对接，从而提高在编人员精简工作的效果，重新获得人民对国家行政机关的信心，有效服务于政治任务。河静省国会代表陈廷嘉认为，除将党和国家关于国家行政机关精简在编人员相关文件合一外，另一措施是提高领导人的责任感。与此同时，应凝聚所有机关干部和公务员的共识，以形成一个统一机制。从而精简在编人员和行政改革工作仍取得有效成果。国会代表还关注到国立事业单位现状、革新措施、提高国立事业单位的运作效果乃至国家行政机关的革新、加强中央和地方的合理分级和分权、革新立法和司法机关的运作方式、核查与精简在编人员等问题。另外，河内、清化、广宁和平阳等省市选民高度评价政府和各部委、行业以及地方政府近年来对国家行政机关进行的改革方式，同时提及存在的不足之处，从而建设精干、高效的行政机构。河内市选民阮文安认为，国会代表就国家行政机关改革工作积极建言献策，体现选民的愿望。河内市近期在国家行政机关的改革方式是各地方讨论与吸取经验的基础，河内市对国家行政机关的改革方式有助于建设精干的国家机器，减少预算支出，为促进首都经济社会发展事业注入巨大动力。河内市选民邓文遵对阮文安的意见表示赞同，并建议各级部委和政府应减少副职干部数量。清化省信息传媒厅厅长陈维平对河南省国会代表冯德进关于实施国家行政机关改革的政策和法律法规、精简在编人员方法和建设电子政府的意见表示赞同。他认为，这种方式有助于减少贪污现象，同时为人民和企业在交易活动尤其是关税和海关交易活动创造便利条件。广宁省姑苏县委书记兼人民议会主席黄伯南表示，诸多选民认为国会代表对国家行政机关改组和精简在编人员取得的成功和不足之处做出客观和准确的评价。广宁省选民阮文大认为，行政改革需要从快速且合理为人民办理手续等小事做起，行政改革需要更加准确和强有力的制度，保障人民的更多利益。平阳省选民潘成山认为应加强监督实施党关于改组国家行政机关的主张和政策，早日核查国家行政机关的职能、任务和权限，改组国家行政机关和精简在编人员。（越通社-VNA）