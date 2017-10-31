越通社河内​——越南投资环境改善事业比以往任何时候更加蓬勃，其效益更为显著。该工作朝着一边减少国家垄断，一边限制国家对企业经营活动的直接行政干预的方向进行。世界经济论坛发布的《2017－2018年全球竞争力报告》中显示，2017年越南投资环境继续有所改善。据此，得益于技术准备水平及劳务市场效益有所提升，越南竞争指数上升55个位次（进口额占GDP的比重占第7位，出口额占GDP的比重占第11位），同去年相比上升5位，同5年前相比上升20位。2017年，越南创新指数上升12位，2013-2017年阶段累计上升29位。工贸部2017年9月10日签发了有关削减和简化675个商业条件（占27个产业商业条件总数的55.5％）的第3610a/QĐ-BCT号决定，确保把行政管理模式从“前检”转为“后检”，遵守2014年《投资法》及国际承诺，并将之与行政改革工作尤其是行政体制改革及行政手续简化等工作相结合。此外，该部将继续核查以减少专业性检查货物清单。建设部把建设领域中的行政手续从93项减少至46项（占51％），把行政手续办理时间降为以前的25％，并计划减少5至10项行政手续，加大信息技术应用力度，建设信息技术基础设施，旨在为在建筑施工许可证及外资项目投资许可证签发过程中开展三级公共服务平台打下前提，从而为从事建设领域的企业营造出更加宽阔环境。特别是，越南政府2017年10月3日签发的第98/NQ-CP号决议已经确定政府有关落实越共十二届五中全会的第10-NQ/TW号决议的行动计划。据此，政府将继续消除不需要的贸易壁垒和商业条件及规定，提高市场参与度，促进健康平等竞争；各部委及正部级机关、政府直属机关、中央直属省市人民委员会及有关机构继续核查、评价并建议解除现行商业条件的三分之一至一半以上。认真落实政府总理2016年2月4日签发有关批准2016-2020年阶段国家行政改革计划的第225/QĐ-TTg号决定；每年至少两次举行与企业界及新闻媒体的定期公开对话会，旨在及时化解企业所面临的困难。计划投资部支持并同有关部委配合制定关于控制商业条件并提升其质量的议定书草案并将其2017年12月提交政府审议。越南投资环境改善事业比以往任何时候更加蓬勃，其效益更为显著。该工作朝着一边减少国家垄断，一边限制国家对企业经营活动的直接行政干预的方向进行。越南把国家限制经营的领域从49个降至6个，并根据政府总理2016年12月28日签发的第58/2016/QĐ-TTg号决定，在从事在2016-2020年阶段中需要实行股份制改革的11个领域的250家国有企业中国有独资企业仅为103家，因此经营活动的自由及平等程度大幅提升。此外，根据政府2017年8月10日颁发并于2017年10月1日生效的第94/2017/NĐ-CP号议定，指定垄断的商业活动仅覆盖着国防安全，工业炸药，烟花及其相关服务，金片和其生产原料，越南彩票和邮票，香烟及雪茄，国家物资储备清单中的商品，货币印制与铸造，国家电能传输和调制，多用途水电和核电，确保航海安全和沿海信息，飞行活动，铁路基础设施（不含维修），水利及省际间和区域间农田水利，海堤兴建，特种用途林，出版、公共邮政网络和新闻出版发行活动等20个领域。2016年有关商业条件的50个议定出台，因此4723项行政手续中的4527项随之得以简化（占仅96％）。越南已经成功与印尼、马来西亚、泰国、新加坡等四国实现技术互联互通以签发东盟中出口商品原产地证书。国内14个部门中的11个也实现对接开展上述活动。除了由财政部的货物贸易通关手续之外，剩下9个部门实现37项行政手续一站式办理。纳税时间从537个小时缩短至117个小时。全国63省市的92% 企业已使用电子报税和缴税服务。企业网上登记注册系统得以开展，其中三级以上操作规程共100多个，四级操作规程共95个。此外，确保企业登记注册全流程及企业相关资料档案公开化。在全国范围内，企业登记注册时间降至2.9日（《企业法》规定其为3日），每年不超过一次对企业进行监察和检查。在政府的大力指导下，各部委的任务得以合理且具体地分工，各部门间的协调配合随之加强。政府都责成某个具体部委在工作执行过程中起到枢纽作用。总体来看，越南已经、正在并将继续努力在体制方面上实现突破性进展，建设廉政型、建造型、为人民和企业服务的政府，革新增长模式，提升生产力及效益，增强国家竞争力，力争实现2017-2020年阶段GDP年均增长率为6.5％至7％的目标，此外努力完成政府2017年2月6日签发的第19-2017/NQ-CP号决议中既定有关越南经营环境指数达到东盟四国平均水平的目标，具体是：创业指数跻身全球70强，少数投资者保护指数跻身全球80强，信息透明度和信贷融资便利指数跻身全球30强，纳税及社保费缴费时间年均不超过168个小时，工程建设审批手续办理时间不超过120日等。（来源：人民报网）