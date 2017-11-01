越通社河内——越南政府副总理兼外交部长范平明10月31日下午在外交部总部会见了即将离任前来辞行拜会的美国驻越大使特德•奥修斯（Ted Osius）。范平明高度评价特德•奥修斯在越南履职期间已为推动两国在多个领域的关系，特别是树立互信，在互相尊重彼此独立、主权、领土完整、政治体制和互利共赢得原则上推动两国全面伙伴关系走向深入、促进将经贸与投资为双边关系的核心、促进人道主义领域的合作取得成功以及推动两国民间交流等方面所做出的积极贡献。范平明对美国总统特朗普即将访问越南表示欢迎，相信特朗普此次访越将有助于推动亚太地区乃至世界和平、稳定、合作与发展等。特德•奥修斯对越南外交部和有关部门已同美国驻越大使保持密切配合，进一步促进双边关系发展表示感谢。他同时高度评价两国在包括联合国维和领域在内双边、地区乃至国际层面上的关系不断取得进展。特德•奥修斯高度评价越南在多边论坛上的作用和越南对2017年APEC会议所展开的准备工作，强调在不同地方举行各APEC事件已体现了越南的积极性和活跃性。特德•奥修斯表示相信，特朗普即将对越进行访问将有助于深化两国全面伙伴关系，保持美国在地区的承诺，表示美国驻越大使馆将同越方保持密切配合，为此次访问取得成功做出努力。（越通社—VNA）