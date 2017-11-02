在东海形成的热带低气压正在向越南金瓯省南方海域移动，傍晚到夜里将直接影响到从槟椥到金瓯各沿海省份和坚江省，风力达到6-7级、阵风8级，同时出现龙卷风、暴雨和巨浪。从承天顺化到平顺各省和西原地区已出现暴雨、洪水、泥石流等自然灾害的危机。与此同时，另一个热带低气压正在向东海移动并有可能加强为台风。预计，台风将登陆越南。从广治到平顺各省和西原地区今后几天将受台风和冷空气的共同影响并造成暴雨、洪水、泥石流等的发生。在APEC领导人非正式会议即将在岘港市召开的背景下，为主动应对和降低自然灾害造成的损失并确保APEC领导人非正式会议成功举办。政府总理要求中央预防自然灾害指导委员会、国家搜寻救难委员会和有关部门行业及地方政府主动采取具体的措施，有效控制生命和财产损失。受洪水影响的各省市紧密追踪热带低气压和洪水的情况，根据“调集当地队伍、利用现有工具、进行实地指挥和做好后勤保障” 的方针开展各项应对措施。其中，确保海上作业的船只和堤坝、水库等水利系统的安全；主动提前紧急疏散和转移安置灾害风险区群众；开展尤其是APEC领导人非正式会议的举办地城市内涝预防措施；保护农业生产，尤其是水产养殖业；同时组织力量随时应对异常情况。农业与农村发展部指导有关部门和地方采取措施最大限度减少暴雨洪水对农业生产、水产活动造成的影响，同时保障堤坝、水库和水利工程安全运行。工贸部指导有关部门确保海上石油和天然气开采活动和大规模工业基地的安全运行，保障水电站和电力系统的安全，主动降低河道水位、减轻洪水对下游的威胁，同时在任何情况下为APEC领导人非正式会议确保电力供应。交通运输部指导各沿海信息站紧密追踪台风的发展变化，与有关单位配合向海上作业的船只提供信息；同时与公安部保持配合开展交通安全保障措施。建设部指导有关单位确保各建设工程人员及财产的安全。信息与传媒部指导越南电视台、越南广播电台和大众媒体机构提高关于台风和暴雨洪水的预警预报信息发布频率，促使有关部门和人民群众主动采取应对措施。国防部指导沿海边防和海警力量与各有关机构及地方政府配合计数海上作业的船只，引导各船只在安全地方停泊，保障人员和交通工具的安全等。公安部指导公安力量确保灾区的安全秩序，主动协助各地方疏散和转移安置灾害风险区群众。自然资源与环境部指导密切跟踪台风和暴雨洪水发展情况，及时做好灾情统计核查和上报工作，提高灾情报送的时效性和准确性，为应急救灾决策提供科学依据。（越通社—VNA）