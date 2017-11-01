越通社万象——越通社驻万象记者报道，应老挝国会副主席、老挝国会大厦建设项目指导委员会主任宋潘·平坎米（Somphan Phengkhammy）的邀请，由越南政府副总理郑廷勇率领的政府高级代表团从10月31日至11月1日对老挝进行工作访问并出席老挝国会大厦项目动工仪式。访老期间，郑廷勇10月31日下午在老挝首都万象与宋潘·平坎米副主席举行工作会谈。郑廷勇强调，老挝国会大厦项目具有重要意义，是越南党、政府及人民送给老挝党、政府和人民的礼物，同时也是越老传统友好、特殊团结与全面合作关系的一个生动象征。会上，宋潘·平坎米高度评价阮廷勇一行的此次访问和出席老挝国会大厦项目动工仪式，并对越南党、政府及人民为老挝党、政府及人民在过去民族解放斗争和当前建国卫国事业所给予的巨大帮助和支持，尤其是越南赠送的老挝国会大厦项目礼物深表谢意。双方一致同意加大对上述项目有关工作的监督与检查力度，并承诺将保持紧密配合，确保该项目如期开工并顺利完成。工作会谈结束后，郑廷勇与宋潘·平坎米一同参观考察老挝国会大厦项目的动工仪式举办地点。越南建设部部长范红河以及政府办公厅、越共中央办公厅、国会办公厅、越共中央对外部、国防部、公安部、计划投资部、司法部和财政部等领导代表出席上述活动。（越通社—VNA）