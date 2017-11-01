越通社河内​——过去的1个世纪，没有什么事件比俄国十月革命更具重大意义和深广国际影响。苏联现实社会主义的全面力量和优越性充分体现了十月革命的巨大价值，也对20世纪包括越南在内的世界革命运动发展产生了巨大影响。100年前，在以伟大领袖列宁为首的布尔什维克党领导下，俄国工人阶级和人民发起总攻，推翻了资产阶级和反革命政府，建立了世界上第一个工农国家——苏维埃国家，打开了向全世界社会主义过渡的人类历史新时期。人类历史新纪元十月革命的成功不仅标志着世界上第一个社会主义国家的诞生，也为与以前剥削阶级统治的社会相反的打破所有压迫、不公，建立公平、平等、自由的社会主义体系的诞生奠定基础。苏维埃国家的诞生及苏联在建设社会主义初期几十年的发展充分体现了社会主义的力量和优越性。胡志明国家政治学院副院长阮曰草表示：“世界历史的实践证明了十月革命的历史价值和巨大、牢固的时代价值。十月革命建立了俄国工农兵和革命群众苏维埃制度。这就是社会主义制度，意味着随着十月革命的胜利和苏维埃国家的诞生，资本主义不再是全球经济和政治一家独大的力量，开始与社会主义并存”。具有价值的越南革命经验十月革命的成功给越南带来了新时代之光，即马列主义之光，鼓舞工农群众奋起发动1945年八月革命，成立越南民主共和国。中央理论委员会副主席谢玉晋强调，俄国十月革命真正打开了人类的新纪元。他说：“十月革命是资本主义国家人民争取自由、温饱、权利的动力和鼓舞源泉。苏维埃乃至全世界社会主义体系从十月革命的巨大成就走向1991年的崩溃解体给了我们血的教训，尤其是在当时越南正借鉴经验建设社会主义的背景下。这个教训就是我们要不断创新、灵活运用马列主义、全世界的经验教训，甚至全人类的好经验，以服务国家建设和发展事业”。在时代和世界发生深刻变化的情况下，越南共产党坚决纠正社会主义建设过程中的错误和不足；坚持1986年越共6大倡导的革新事业。党遵循马列主义和胡志明思想，坚持民族独立并把其与社会主义相结合，同时不断有选择地吸收人类文明价值以实现革命道路。原政府副总理武宽强调：“越共6大提出了全面革新，其中革新思维是重中之重。目前思维的革新有进步但仍较慢，我国当前还存在不少问题，如党的建设、革新等。苏联解体的教训要继续总结，要吸取经验，指出原因。它还具有现实性，不能盲目乐观。我们要探索，寻找发展方向，特别是要革新，继续革新”。90年来我国民族解放斗争及社会主义建设事业，特别是30多年革新取得的巨大胜利肯定了十月革命对包括越南革命在内的世界革命的巨大影响力、历史意义和时代价值。俄国十月革命100周年是肯定其重大意义和巨大历史价值的机会，同时也是深入分析，进而为越南在建设社会主义道路上总结规律，探索新的、快速和可持续发展方式提供契机。（来源：越南之声）