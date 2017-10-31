越通社河内——10月30日，国会代表听取国会监督代表团关于国家行政组织机构改革相关政策、法律（2011-2016阶段）的落实情况的报告，并就其展开讨论。讨论会期间，与会代表均认为，报告基本上已充分和客观地反映所取得的结果及不足之处，同时提出未来做好行政机制改革工作的一系列措施。林同省国会代表阮文显认为，尽管党和国家10年以来已开展落实关于行政机构改革的一系列法律政策，但总体落实情况并不理想。报告指出造成上述结果的主观因素和客观因素，原因是多方面的，但最终认为最主要原因是实施过程。阮文显对报告提出的系列解决措施表示赞成并希望未来上述措施将能够落实到位。阮文显说，行政手续办理程序过于繁杂，但在进一步简化行政审批手续的同时更重要的是需要加强信息技术的应用。广平省国会代表郑玉方对避免“领导班子中副职配备过多的人事臃肿”现象的各项措施表示关注，并强调，中央已出台解决该问题的各项决议与措施。郑玉方说，中央部门应大力精简行政事业机构，为地方树立榜样。清化省国会代表裴士利分析，5年来党和国家已采取诸多行政机构改革的措施，国会常务委员会所作的监督报告已充分和全面地反映了越南政府行政机构。与中国一样，越南公务员占人口的比例多少为宜。中国政府在30年中进行多次大的政府机构改革，因此越南继续推进行政机构改革也是必要的。（越通社—VNA）