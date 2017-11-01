

科技部副部长陈文松于10月31日在河内举行的新闻发布会上表示，国家创新创业节是由科技部组织的年度活动。2017年该活动举行的目的在于为全国创业风潮的积极发展和循序渐进而刻下烙印。创业创新目前已在多个部委行业、地方组织与协会等扩大展开。河内、胡志明市、岘港等地的创业活动发展迅猛。



2017国家创新创业节举办的宗旨是使各国内外创业生态系统的对接更加密切，通过多项活动分享有益信息。据估计，今年该活动将吸引4000至4500人参加，大约200个创业企业以及数百投资方、国际投资基金会、各大经济集团和创业扶助组织将参与其中。

2017国家创新创业节的亮点在于将创业领域分为以下六个：创新创业扶助组织领域、农业技术领域、教育技术领域、医疗技术领域、旅游与饮食领域、潜力技术与先进技术领域。该会包含多个诸如专题会议、创新构想比赛等活动，将吸引有关各方的大力关注。

2017国家创新创业节将推出对接信息门户网站，其将成为连接政策制定机构、各部委与地方、创业孵化中心和各创业企业的平台。（越通社—VNA）