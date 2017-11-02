越通社驻老挝记者报道，题为“越老传统友谊、特殊团结与全面合作关系”图片展正在老挝首都万象凯山•丰威汉博物馆开展。这是纪念2017越老团结友好年暨越老联军建军72周年系列活动之一。

此次展会展出的近400多张图片、资料、书籍和实物，分为三大主题，真实反映越老两党两国和两国人民的传统友谊、特殊团结与全面合作关系。此外，展会还突出两个民族特殊关系所取得的成就及其在各自国家革命事业所发挥的重要作用以及两国关系史上的重要里程碑等。

该展还介绍为越老特殊团结、并肩作战的关系奠定基础的因素，尤其是由胡志明主席和凯山•丰威汉主席、苏发努冯主席和两党两国的历代领导及人民为培育此关系所发挥的作用。

该展也是两国人民了解和认识越老和老越特殊团结关系是两个民族珍贵遗产的机会，历代人民应不断保护和发展此关系，将其推向新台阶。

该展将于2017年年底结束。（越通社-VNA）

此次展会展出的近400多张图片、资料、书籍和实物，分为三大主题，真实反映越老两党两国和两国人民的传统友谊、特殊团结与全面合作关系。此外，展会还突出两个民族特殊关系所取得的成就及其在各自国家革命事业所发挥的重要作用以及两国关系史上的重要里程碑等。

该展还介绍为越老特殊团结、并肩作战的关系奠定基础的因素，尤其是由胡志明主席和凯山•丰威汉主席、苏发努冯主席和两党两国的历代领导及人民为培育此关系所发挥的作用。

该展也是两国人民了解和认识越老和老越特殊团结关系是两个民族珍贵遗产的机会，历代人民应不断保护和发展此关系，将其推向新台阶。

该展将于2017年年底结束。（越通社-VNA）