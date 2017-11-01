越通社河内——10月31日，在越南第十四届国会第四次会议框架内，国会代表就2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况、2018年经济社会发展计划及国家财政预算以及中央财政安排方案、2018-2020三年国家财政预算安排计划进行讨论。山罗省国会代表阮德琼、莱州省国会代表宋清平和前江省国会代表阮青海等高度评价越南国会、政府和整个政治系统以及全国人民在将越共十二大决议落实到处的高度决心。然而，国会代表仍对经济增长出现不合理因素、中央财政预算有限、预算赤字较高、公共债务上限、财政预算收入预计不达到中期计划和财政纪律不严等问题表示担忧。预计，至2020年，公共债务为4.2万万亿越盾，每年支付利息占国家财政预算支出总额的7-8%。外国直接投资（FDI）是经济增长的重要引擎，25年后，FDI对国内生产总值的贡献率从1992年的2%增至2016年的20%，为200万名劳动者提供就业机会，并使人均收入达到2000美元。虽然，FDI占社会投资总额的25%，占出口总额的70%以上和占工业生产价值的50%，但FDI对国家财政预算的贡献率仅达15-19%。从越南经济体存在的问题来看，国会代表对越南政府制定的措施表示赞同，并认为需要有选择性地进行投资，其中选择拥有现代技术、环境友好型、连接链和愿与越南企业对接的行业和领域，同时应有技术转让和国产化比率的计划。国会代表认为，越共十二届五中全会关于“促进民营经济发展成为社会主义市场经济体制的重要引擎”决议和越南政府领导对营造公平营商环境所提出强有力指导意见为投资与营商环境注入巨大动力。2018年，政府提出国内生产总值增长6.6-6.7%，居民消费价格指数平均增长速度为4%，出口总额增长7-8%，贫困户比率下降1-1.3%，城市失业率为4%以下等目标。国会代表认为，为达到上述目标，同时保障宏观经济稳定并取得实质性的成果，十分需要政府的指导和决心。此外，需要分析2017年面临的困难，从而提出符合国家实际情况的2018年经济发展目标和措施。同塔省国会代表范文和表示，为了实现国内生产总值增长6.6-6.7%的目标，需要注重经济的质量和效果，保障经济可持续发展。重要的问题是减少公共投资，加强对民营经济的投资，加强对所有经济成分的招商引资活动，其中注重吸引外国投资资金。关于公共债务问题，广平省国会代表阮玉芳认为，2018年，在解决公共债务问题的最强措施是不让出现亏本项目，需要有效地进行投资。与此同时，加强反贪污和浪费现象，避免影响到国家财政预算。（越通社-VNA）