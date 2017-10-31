越通社芹苴市——进盛国际移居与投资咨询公司27日在芹苴市举行题为“九龙将三角洲地区越南与澳大利亚贸易投资与促进工作”的研讨会。这是企业倾听专家们有关加强对澳大利亚市场贸易促进工作的方法的意见和就此交换意见的良好机会。

据越南驻澳大利亚大使馆商务处，2016年越南对澳大利亚出口额达4.8亿美元。部分主要产品出口额猛增，如电子零件、钢铁制品、纺织原料，特别是热带水果产品出口呈上升之势。这就是九龙江三角洲地区企业乃至越南出口企业的可喜信号。

进盛公司经理黎青松表示，为了深度进军澳大利亚市场，越南企业需了解有关该市场的信息和认真遵守该国有关货物的规定。目前，澳大利亚对农产品和水产品的检查最为严格。他同时指出，澳大利亚高度评价包装上产品相关信息透明度。



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范义T&N一人有限公司出口营业管理负责人阮玉垂杨表示，今年9月份，芹苴市已组团赴澳大利亚参加澳大利亚国际食品展，参观和考察悉尼鱼市场、蔬果批发市场和越南人居住最多的班克斯敦和卡布拉玛塔两个地区。芹苴市企业已掌握了有关该市场和进口规定，该国对质量的要求，消费习惯，在澳大利亚越南企业的经营和出口现状等。次访帮助越南企业意识到推广产品和树立品牌的重要性。（越通社—VNA）