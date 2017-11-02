越南驻泰大使阮海鹏(左五）、泰国旅游和体育部长科甘·瓦他那朗恭（左六）、泰国越捷航空董事长阮氏翠萍（右六）与各位代表合影。（图片来源：vietjetair.com)

越通社曼谷——泰国越捷航空公司(Thai Vietjet Air)印有泰国旅游标志的新一架飞机近日在素万那普国际机场现身。越南驻泰大使阮海鹏、泰国旅游和体育部长科甘·瓦他那朗恭（Kobakarn Wattanavrangkul）出席该活动。 越通社曼谷——泰国越捷航空公司(Thai Vietjet Air)印有泰国旅游标志的新一架飞机近日在素万那普国际机场现身。越南驻泰大使阮海鹏、泰国旅游和体育部长科甘·瓦他那朗恭（Kobakarn Wattanavrangkul）出席该活动。

这是泰国越捷航空印有泰国旅游标志的第二架飞机。该事件是泰国越捷航空与泰国旅游和体育部之间的合作计划中的主要活动之一，目的在于在2018年宣传推介泰国与越南的旅游形象。

泰国越捷航空董事长阮氏翠萍表示，“作为越捷航空公司的成员之一，泰国越捷航空将成为越泰两国有效的沟通桥梁。我们希望通过举行两国旅游目的地、旅游产品和文化特色的推广活动对推动两国旅游和经济向前发展作出贡献。印有泰国旅游标志的泰国越捷航空飞机将与2018年泰国旅游推广活动一道同行。与此同时，我们将继续扩大航线覆盖面，向游客提供更多出行机会。”

泰国旅游和体育部长科甘·瓦他那朗恭强调，“我对越捷航空公司为协助泰国开展2018年旅游推广活动而举行一系列相关活动充满感激。我们相信，我们之间的合作关系将对两国旅游和经济的发展作出积极贡献。通过2018年泰国旅游推广活动，我们将能构建国与国之间和人与人之间的沟通桥梁。”

为践行承诺，越捷航空公司将于今年12月开通胡志明市飞往泰国普吉岛和清迈两条直达航线，进而更好地满足旅客商务旅游出行需求。

越捷航空公司是越南首家以新一代的航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多种廉价服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和服务。



目前，越捷已成为国际航空运输协会的正式会员，其曾荣获国际航空运输协会的安全审计认证（IOSA）。2015年越捷已荣获“2015年度亚洲最佳廉价航空公司”大奖，荣获越南最受欢迎航空公司奖。越捷航空公司刚赢得由雇主品牌协会（EBI）主办的2016年亚洲最佳雇主品牌奖。据脸谱公司的评价，越捷是世界上粉丝专项增长最快的三家航空公司之一。



目前，该公司的A320和A321等机型共有45架，每天执行航班约350班次，截至目前，旅客运输量4000万人左右。国内和国际航线73条，包括飞往中国香港、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、泰国、缅甸和马来西亚、柬埔寨等国际航线。



该公司拟将其航线网络覆盖整个亚太地区。该公司正研究扩大亚太地区航线覆盖范围，并已经同世界各一流飞机制造商签署新一代飞机购买合同。（越通社—VNA）







