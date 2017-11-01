越通社新德里​——据越通社驻新德里记者报道，新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）10月31日已同印度外交部长斯瓦拉吉（Sushma Swaraj）举行会谈。

会谈上，双方已就共同关心的双边问题展开讨论。两位外长已就政治、国防、安全、投资、贸易、旅游、文化等领域的合作交换意见。此外，维文与斯瓦拉吉还就地区和多边层面上共同关心的问题，如在联合国和国际组织的合作等交换看法。



【新加坡与印度尼西亚加强安全和反恐合作】

11月1日，维文将访问印度阿萨姆邦（Assam）古瓦哈提市（Guwahati）。在这里他将会见该邦领导并见证在该城市开展的东北技能中心项目开展工作有关的协议签署仪式。

预计在本月，新加坡和印度将开展一系列部长级互访活动，如印度商业部长和财政部长将于11月13日至15日对新加坡进行访问。新加坡商务部长将于16日对印度进行访问；新加坡国防部长将于11月27日至29日对新德里进行访问。（越通社—VNA）