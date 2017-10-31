越通社马普托——越南佛教协会中央委员会近日在莫桑比克首都马普托隆重举行在莫越南佛教协会亮相仪式，并启动在莫佛教中心成立计划。这将是越南在非洲的首个佛教中心，其有助于将越南佛教的人道主义思想和向善道理传达给非洲友人。越通社驻非洲记者报道，越南佛教协会治事委员会常务副主席释青绕长老、越南佛教协会中央治事委员会秘书长释德善上座、越南佛教协会中央治事委员会委员释童慧、在莫越南佛教协会主席以及众多佛教信徒和旅莫、安哥拉和南非越南人等一同出席。莫桑比克政府代表和马普托市有关部门领导代表出席。

释德善上座在亮相仪式上发表讲话时表示，该活动具有重要意义，其被视为越南佛教发展过程中的重要里程碑。他对莫桑比克政府允许成立该协会给予高度评价，并希望该协会将为加强旅莫越侨之间的团结、维护越南民族特色和传统文化等做出贡献。该协会还教人向善、引导佛教信徒积极研究佛法和鼓励他们参加各社会工作等，进而进一步深化两国人民的友好关系。值此机会，莫桑比克宗教总局局长阿娆·里特苏利（ Arao Litsuri ）已代表该国政府向越南佛教协会代表颁发莫桑比克司法宪法和宗教事务部长关于批准成立佛教协会的决定书。此外，阿娆·里特苏利对越南佛教美好的文化价值表示羡慕，并希望该协会成立之后将有助于把越南佛教的人道主义思想和向善道理传达给非洲人民，进而为莫桑比克的慈善工作和减贫工作做出贡献。越南驻莫桑比克大使阮文忠趁此机会已递交了越南外交部副部长、国家旅外越南人委员会主任武鸿南的贺信，同时表示希望在莫越南佛教协会将有助于引人向善、给两国人民带来平安与快乐的生活，同时为巩固和加强越莫两国友好关系搭建桥梁。（越通社——VNA）