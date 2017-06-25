越通社河内——高台教是1926年越南人在西宁省创立的一种宗 教，至今信徒约数百万人，以爱心、善心和道德为理念。高台教的发展为丰富了越南宗教信仰生活作出贡献。“圣地”之心脏谈到西宁“圣地”，不可不提西宁圣 堂——越南南部独一无二的宗教建筑工程。从胡志明市往西北沿着22号和22B号国道走80公里就到西宁省和成县和成镇西宁圣堂。从远处看，西宁圣堂凸显在葱绿的树林里。西宁圣堂占地约1平方公里，设有12道大门和近百个大小建筑物。主殿堂始建于1927年，竣工于1947年，长93米，宽22米，呈威严朝西的龙马形，双 角是鼓塔和钟塔，高耸入云。西宁圣堂因其精致建筑线条而成为越南宗教建筑的杰作。特别是完美和谐地融合不同的建筑风格，体现佛教、基督教、道教、儒教、伊斯兰教、印度教等世界许多宗教文化特色。总体而言，西宁圣堂带有天主教堂的外观，但156根雕刻龙大柱和瓦顶、飞檐翘角等却带有越南寺庙建筑色彩。在圣堂顶上，正面设有莲台坐佛像，中心有迎风台，后面有道教式三层八卦台。正殿是九重台，地板分九级，明显体现儒教社会等级制度。正殿上面有象征“乾坤”的大球，球上绘有一只左眼，叫做“天眼”，周围画着飘云和三千多颗星。高台教供奉天眼，代表该教的上帝。值得一提的是，全部工程并不是专业建筑师设计的，而是由未经任何建筑培训的农民和高台教神职人员随想随做，没有任何设计图纸。历经近一个世纪的漫长历程，西宁圣堂依然绚丽多彩，不愧为西宁圣地的心脏和宗教建筑杰作，成为全球百万信徒朝拜行礼的场所和国际游客观光游览的景点。“圣地”的新活力每年农历正月初八，全国各地教徒和游客涌来西宁圣堂参加高台教年度两大庆典之一，这是从初八到十五举行的祭帝大典。高台教教徒认为，上帝是宇宙万物的创造者，被尊称为人类大慈父，瑶池金母尊称为大慈母。祭帝大典是西宁省高台教一年一度的盛会，是信徒们对大慈父表示孝心的重大事件。大典期间，除了进香朝拜仪式外，还有多种民间游戏、艺术表演、民族武术比赛等活动，构造了热闹欢乐的社区文化空间。我们采访高台教主教、西宁圣堂高台圣会掌管尚丹清时，他介绍说，高台教是富含与生活相关的人生哲理的宗教，引导教徒关注经济生活、和睦相处、共同维护民族优良传统。在党、国家的领导下，圣会指导和鼓励高台教神职人员和教徒依法进行宗教活动，履行好公民义务，致力于地方和国家经济社会的发展。我们经了解得知，西宁省高台教徒的生活，特别是经济条件比以前好得多了。和成县现有552家企业，多数老板是高台教徒。每年，这些企业同地方政府为居民的就业、发展经济创造便利条件，做好慈善工作，帮助贫困人家。今天来到西宁圣地，游客将有机会探索了解越南独一无二的高台教，其为满足部分群众的信仰需求，实现团结人民的使命，促进富饶而好客的南方经济社会的发展做出贡献。高台教是世界各大宗教的一种综合体，将佛教、道教、儒教和基督教揉合在一起。除了奉祀天眼，还供奉释迦牟尼、耶稣、孔子、老子、观世音菩萨等。估计全世界高台教信徒约为400万人，其中西宁省信徒为 250万。（来源：越南画报）