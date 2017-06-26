越通社河内​——《越南与亚欧经济联盟（EAEU）自由贸易协定》自2016年10月正式生效以来，越南90%出口商品在俄罗斯和白俄罗斯等总人口1.83亿人的市场享受关税减免政策。在此基础上，越南企业已做好进军全球巨大市场的准备。越南国家主席陈大光于6月26日至7月1日对俄罗斯和白俄罗斯进行正式访问之行将为推动双边关系迈上新高度、满足双方的利益打下坚固的基础。*越南与俄罗斯：双边合作取得实效据越南工贸部的统计数据，2017年第一季度，越南对俄罗斯出口额达4.16亿多美元，同比增长23.2%。其中手机及零件是越南对俄出口的第一大类商品，占出口总额的48.6%，达2.02亿美元，同比增长29.2%。此外， 今年第一季度，越南对俄出口的大部分商品都呈现猛增之势，值得一提的是大米出口增长率高达1560%，达220万美元；机械设备、工具及零部件增长150%；纺织品服装增长142%；石油增长100%；糖果饼干和谷物制品增长282%。然而，越南对俄出口的钢铁和咖啡等商品竟大幅下跌，分别下降76%和24%。分析人士认为，俄罗斯是越南传统出口市场，与欧洲多国市场相比，俄罗斯对产品外观、质量等要求更宽松一些，对越南企业来说这是一个优势。目前，俄罗斯市场对海水产品、糖果饼干、咖啡、果蔬、医疗用品、成衣、鞋类、床上用品、木制品等的需求量较大。尽管越南与俄罗斯双向贸易额不断提升，但俄罗斯对越南商品的需求仍然巨大。俄罗斯驻越南商务处代表Ivan Gumnikov表示，《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》生效后，越南纺织品服装对亚欧经济联盟的出口额将增长50%。

俄罗斯战略研究院东南亚研究专家Anton Tsvetov认为，俄越关系发展势头良好。他说，东盟-俄罗斯第三次峰会已取得圆满成功，越南是俄罗斯在东盟的重要伙伴之一，因此此次峰会的成功有助于进一步巩固与发展俄越关系。与此同时，《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》正式生效为两国企业促进经贸投资合作创造便利条件，力争2020年前双向贸易额达100亿美元。Anton Tsvetov认为，目前越俄贸易关系发展仍受到信息缺乏等方面的阻碍。双方企业更需要的是有关对方市场的信息，因此双方须加大推广宣传力度，帮助对方国企业了解并掌握投资商机。此外，越南与俄罗斯地理距离远，运输成本高，使产品价格增加和产品竞争力下降，因此对双边贸易的发展造成阻碍。为解决上述问题，Anton Tsvetov建议，两国应扩大联合生产。他透露，俄罗斯“转向亚洲”政策将东盟视为其支柱，这对越俄关系的发展起到很好的作用。*越南与白俄罗斯：打开新的机遇越南工贸部欧洲市场司负责人表示，越南与白俄罗斯有着传统友谊和多方面合作关系。《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》和《越南与白俄罗斯关于在越南境内合作生产机动车的议定书》等两国所达成的重要协议将为推动两国经贸投资合作强劲发展注入动力。统计数据显示，2016年越白双向贸易额达9450万美元，其中出口额250万美元、进口额9200万美元。2017年第一季度，双向贸易额达3770万美元，其中出口额达140万美元、进口额达3630万美元。越南对白俄罗斯出口海水产品、木制品、纺织品服装、鞋类、大米、天然橡胶、腰果、花生、胡椒、调料、茶叶、果蔬罐头、药品、计算机等，并从白俄罗斯进口肥料、机械设备、汽车零件、化学物品等。双方在《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》框架下密切配合。越南工贸部进出口局透露，目前，共有938家越南企业对亚欧经济联盟市场出口商品。越南与白俄罗斯政府间经贸与科技合作委员会近期在河内召开的会议上，白俄罗斯副总理弗拉基米尔·谢马什科(Vladimir Semashko)对越白合作成果表示满意。他说，《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》为加强两国企业贸易投资合作创造便利条件。越南工贸部部长陈俊英强调，该自贸协定生效，成为越南融入世界经济过程中的历史性转折点。为充分利用该自贸协定带来的利益，越南企业会努力奋斗，不断创新，采取新战略、新措施来生产出具有竞争力的产品。陈俊英透露，越南与白俄罗斯将进一步促进贸易投资、工业、交通运输、教育培训等领域的合作，进而将两国关系推向新高度。（越通社-VNA）