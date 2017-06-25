越通社河内​——应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京和白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科的邀请，越南国家主席陈大光携夫人从6月26日至7月1日分别对俄罗斯和白俄罗斯进行正式访问。这是陈大光在越共十二大结束后首次对俄罗斯和白俄罗斯进行正式访问。此访有助于继续落实多样化、多边化，巩固和加强与各传统伙伴的关系，为推动多领域合作注入动力的对外路线。越俄两国务实合作向纵深发展多年来，越俄关系不断得到巩固和发展，合作层次不断提高、合作范围不断扩大，政治互信保持高水平。此外，两国之间还保持着频繁的高层互访，为推动两国全面战略伙伴关系向前发展注入强劲动力。双方在各共同关心的地区和国际问题上看法相似，在各国际场合上保持密切协作配合与互相支持。两国经贸合作格外活跃。双方成立政府间经贸科技合作委员会和越俄企业理事会，协助两国促进经贸与投资活动。2017年，越俄两国已互相公认市场经济体制。2016年双向贸易金额达27亿美元，2017年前5月该数字为13.7亿美元。越南与欧亚经济联盟已于2015年5月29日签署自由贸易协定并于2016年10月5日正式生效。俄罗斯在对越投资的116个国家和地区中位居第23位，俄罗斯对越投资项目118个，注册投资总额达11亿美元，主要集中于能源、矿业、加工制造业、银行等领域。近几年来，越南对俄投资资金快速增长，从2008年的1亿美元左右已增加至目前的24亿美元，投资项目共18个，主要集中于石油、贸易、农业等领域。能源是两国的传统和战略的合作领域，带来实效并为两国财政预算收入贡献较大。除了越苏石油联营公司（Vietsovpetro）之外，两国还合资成立俄越石油合资公司（Rusvietpetro）、越南俄罗斯天然气工业股份公司（Vietgazprom）和俄罗斯天然气工业股份公司越南合资公司（Gazpromviet），旨在扩大在越南、俄罗斯和第三国的石油合作范围。越俄两国已同意继续加强合作，在越南新建能源工程及推进现有能源工程现代化。另一方面，两国也经常举行文化交流活动，为增进两国友谊和了解作出贡献。双方一年一度轮流在对方国举行文化日。俄罗斯继续成为越南旅游客源增长最快的10个国家之一。2015年，俄罗斯赴越游客数量达34万人次，2016年达43万人次，2017年第一季度达15万人次。此外，俄罗斯还继续在人力资源培训方面给予越南协助，目前俄罗斯留学的越南大学生人数已超过5000名。国防安全和科技合作继续得到加强，截至目前，两国共开展了近60个科研项目和技术转让项目。越俄热带中心框架内的合作带来诸多积极成效。两国各地之间的合作也得到大幅度加强。河内、胡志明市和莫斯科、圣彼德堡等地方已经建立合作关系。越俄合作关系的法律基础相当充分并正得到进一步完善。自1991年至今，两国共签署了100多项合作文件，涉及经济、贸易、投资、核电、教育培训训、文化、科技、军事等领域。越南与白俄罗斯进一步加强多领域合作越南与白俄罗斯在多个领域上有着良好的传统友好合作关系。白俄罗斯重视加强与越南多领域合作。两国之间保持经常性的高层往来，现有合作机制包括政府间经贸与科技合作委员会，政府间军事技术合作委员会，科技合作委员会，副外长级政治磋商。两国在联合国、不结盟运动和其他场合上保持密切配合和互相支持。白俄罗斯支持越南竞选联合国经济及社会理事会（任期2016-2018年）和联合国国际法委员会（任期2017-2021年）。2016年越南与白俄罗斯双边贸易额达9450万美元，2017年第一季度该数字达3770万美元。此外，双方在越南与欧亚经济联盟自由贸易协议框架内密切协作配合。两国之间的国防安全、科学技术和劳务合作保持良好发展势头。2014年和2017年两国配合举行“越南白俄罗斯文化日”，2015年举行“白俄罗斯越南文化日”。越南于2015年对白俄罗斯公民实施免签证政策以来，白俄罗斯赴越游客数量快速增加。自2017年2月1日，越南试行为包括白俄罗斯在内的40个国家公民签发电子签证。2017年1月9日，白俄罗斯总统卢卡申科签署命令，规定自2017年2月12日起，包括越南在内的80个国家的公民可入境白俄罗斯免签不超过5天。在政治外交关系不断得到巩固与发展的基础上，越南与俄罗斯和白俄罗斯之间的关系继续向前发展。陈大光和夫人此次访问俄罗斯和白俄罗斯具有极其重要的意义，其充分体现越南重视和希望不断强化与俄罗斯和白俄罗斯的双边关系，为推动各领域全面发展注入动力。此访期间，各方将共同讨论并评价近期双边合作活动的结果，共商进一步促进合作的措施和方向，就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，强调继续在国际和地区场合上互相支持，满足各自国家的利益。（越通社—VNA）