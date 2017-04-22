印度传统古典舞蹈表演会在河内举行

越通社河内​——印度驻越南大使馆同越南文化体育与旅游部4月21日在河内联合举行印度传统古典舞蹈表演会。印度著名舞蹈艺人参加演出。印度外交国务部长库马尔·辛格大将、博士，印度驻越南大使帕尔瓦塔纳尼•哈里什，越南文化体育与旅游部及外交部领导代表一同出席。印度驻越南大使帕尔瓦塔纳尼•哈里什对印度传统古典舞蹈表演会在首都河内举行表示高兴。他强调，这是庆祝越印建交45周年、越印建立战略伙伴关系10周年及东盟与印度建立对话伙伴关系25周年的活动之一。这也是2017越印友好年的开头活动。2017年里，越印两国将举行多项文化交流活动，推进越印两国团结友好合作关系。在表演会上，印度外交国务部长库马尔·辛格，越南文化体育与旅游部副部长黄永爱、越南外交部副部长阮国勇一起参加印度的传统亮灯仪式。在表演会上，观众们欣赏了印度五名著名传统舞蹈艺人演出。艺人们将印度四个传统古典舞蹈连接起来，体现出印度的神话故事。观众们被艺人们富有印度舞蹈风格的熟练和巧妙动作吸引住。此外，五名印度舞蹈艺人同越南军队歌舞剧院民族乐队和印度军队交响乐队配合演出带有传统、古典和现代特色，融合了两国文化特色的节目，体现出越印两国人民的团结友好精神。（越通社-VNA）