以总面积为 760公顷的梯田被列入国家级遗迹名单为优势，近几年来河江省黄树肥县逐渐成为吸引众多国内外游客前来观光游览的有趣旅游目的地。为了打造特色旅游品牌，两年来当地居民展开了寄宿家庭旅游模式。这种旅游模式不仅为居民带来收入，而且还有助于保护当地生态环境，充分发挥地方文化价值。

生活在河江省黄树肥县板罗乡透溪村的邓文南是展开寄宿家庭旅游模式的两户家庭之一。他家可接受游客20-30名，年均营业收入为上千万越盾。邓先生分享说，以前他家几口人只靠种田谋生，收入不稳定，自从从事旅游业服务以来，他家经济条件比以前好多了。

从2017年初至今， 赵梅柳开始重新装修房屋并开始开门迎客。由于这个新旅游模式不仅有助于助推当地经济发展，而且还有利于保护与弘扬地方文化价值，因此赵梅柳和村里的其他家庭也开始展开寄宿家庭旅游模式。目前 松原乡是黄树肥县寄宿家庭旅游模式展开得最红火的乡份。

截至目前，黄树肥全县共有12户家庭展开寄宿家庭旅游模式，当地上百多名居民参加导游、寄宿家庭旅游管理、英语等各种培训班。但现在他们仍要面临一些困难，如基础设施尚未完善、游客到访量不稳定等等。

不仅为游客提供住宿服务，为了吸引更多国内外游客来黄树肥参观游览， 当地居民也正在努力提供更多旅游服务，丰富旅游产品，如： 提供当地导游服务、文艺表演以及各种体验活动等。上述活动若有效展开将有助于解地方就业问题、提高当地居民的收入，从而帮助居民走出困境。（越通社—VNA）