越南芹苴市与古巴进一步加强合作关系

越通社芹苴市——8月30日，芹苴市人民委员会副主席张光怀南已会见了即将离任前来拜会的古巴驻胡志明市总领事贝纳博·加西亚(Bernabe Garcia Valido)。

贝纳博·加西亚强调，越南与古巴有着悠久的传统友谊。越南实施革新30年过程中的时间和成就是古巴党、国家和人民在新阶段实现国家发展中值得学习借鉴的宝贵经验。

目前古巴招商引资政策中，古巴政府优先与古巴建立互信关系的兄弟国家，从而进行无私合作，共促发展。越南成为该国优先未来将两国经贸关系提升到两国政治关系的水平的国家。



【芹苴市和日本寻找农业领域的合作机会】

贝纳博·加西亚介绍说，古巴优先引外资的形式为联营企业、国际经济协会合同和独资公司。古巴引进外资的原则之一为将外资为推动国家在短、中和长期经济发展的资源，学习借鉴新管理方法。与此同时引进先进技术，注重实现国家关于科技领域项目的外商投资项目。

据介绍，古巴各招商引资领域为农林水产（特别是粮食和甘蔗糖）、工业、旅游、能源、采矿、交通运输、药品、生物技术、建设、贸易和视听等领域。

贝纳博·加西亚表示，基于越南与古巴长期以来的密切兄弟关系，对该国投资的越南企业将享有许多优惠。他同时强调，前来履新的新总领事将继续实现上述项目，同时集中介绍对马里埃尔（Mariel）发展特区的投资机会。马里埃尔发展特区占地面积465平方公里，离哈瓦那首都以西45公里。这是通过引进外资投入技术革新，特别是绿色技术等来推动古巴经济可持续发展的一个项目。他表示希望该项目将吸引芹苴市乃至西南部地区投资商前来投资。

芹苴市人民委员会副主席张光怀南强调，芹苴市政府和人民一直将与古巴的友谊视为国际关系中的重要因素。近期，该市友好组织协会已举行多项活动来向该市居民介绍古巴风土人情，让他们更加了解古巴人民对越南的感情。

张光怀南表示，由于芹苴市与古巴之间的市场、投资政策和合作关系的信息仍优先，因此双方投资仍有限。他希望越南与古巴签署双边自由贸易协定，为双边推动在高科技农业、药品和生物技术等潜在领域的合作创造便利。

贝纳博·加西亚高度评价张光怀南所提出的建议，表示回国时将汇报政府，提出参谋意见，从而推动古巴与九龙江三角洲地区的贸易发展，为古巴企业来到芹苴市了解合作机会创造便利条件。（越通社—VNA）